Community Shield: Liverpool laborieux et battu par un Arsenal en progrès

Laborieux et encore en rodage, Liverpool s'est incliné aux tirs au but (1-1, 5 tab à 4) lors du Community Shield qui ouvre la saison de football anglaise, face à un Arsenal en progrès, samedi à Wembley.

Dans une ambiance toujours aussi surprenante, avec le huis-clos total, Mikel Arteta et ses joueurs ont confirmé que les Londoniens comptent faire bien mieux que leur médiocre 8e place de l'an dernier.

"Je serais surpris qu'on joue notre meilleur match de la saison", avait averti avant le match Jürgen Klopp, son équipe sortant à peine d'un gros travail foncier et ayant, de son propre aveu, les jambes un peu lourdes.

Cela s'est vu sur la première période notamment, avec un jeu collectif bien en place et un ballon souvent confisqué à l'adversaire, mais un manque de rythme dans les 30 derniers mètres empêchant les Reds de se mettre en bonne position.

Klopp avait pourtant aligné une équipe assez proche de son onze majeur, si l'on excepte la présence de Neco Williams à la place de Trent Alexander-Arnold, insuffisamment remis d'un coup, au poste de latéral droit.

La seconde période, notamment avec l'entrée du Japonais Takumi Minamino peu avant l'heure de jeu, a donné plus de dynamisme à l'avant-garde rouge.

Arsenal, de son côté, est resté sur la bonne dynamique de la fin de saison dernière, montrant beaucoup de cohérence dans ses approches offensives, passé dix minutes laborieuses au tout début.

Utilisant à plusieurs reprises judicieusement le jeu long et les projections des latéraux ou des milieux pour créer des brèches, les Gunners ont ouvert le score sur un but d'école, inscrit par l'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang, d'une frappe enveloppée de 20 mètres (1-0, 12e).

- Arsenal ne sait toujours pas garder un résultat -

Ce but, célébré par le Gabonais en faisant le geste du personnage de Black Panther, le super-héros noir interprété par Chadwick Boseman, décédé samedi d'un cancer du colon, était son 5e à Wembley, après des doublés en demi-finale et finale de la Coupe d'Angleterre, ce qui fait de lui le Gunner le plus prolifique dans cette enceinte mythique.

Arsenal pourra se mordre les doigts de ne pas avoir enfoncé le clou lorsqu'il avait l'ascendant en vitesse, comme sur ce tir de Eddy Nketiah à l'entrée de la surface magnifiquement repoussé par Alisson (18e).

Mais si Arsenal a appris à bien attaquer depuis l'arrivée d'Arteta en décembre dernier, il y a une chose qu'il ne sait toujours pas faire: garder un résultat.

Roberto Firmino avait raté le cadre de très peu au retour des vestiaires (51e) et Emiliano Martinez, préféré encore dans les cages à Bernd Leno, avait sauvé les siens deux fois devant Sadio Mané (56e, 80e).

Mais Minamino a fini par offrir une égalisation méritée aux Reds après une action un peu confuse dans la surface (1-1, 73e). Puis le résultat a été décidé par une séance de tirs au but, sans passer par la case prolongation.

Le jeune attaquant Rhian Brewster (20 ans) a, malheureusement pour lui, trouvé le haut de la transversale sur la troisième tentative des Reds et Aubameyang s'est chargé de transformer tout en décontraction le cinquième essai d'Arsenal pour offrir aux siens, après la FA Cup, un deuxième trophée en un peu moins d'un mois.

Dans la version féminine de cette compétition, en lever de rideau, d'autres Londoniennes, les joueuses de Chelsea, se sont imposées 2 à 0 face à Manchester City.

