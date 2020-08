Football: Arsenal remporte le Community Shield face à Liverpool

Arsenal s’est imposé aux tirs au but face à Liverpool lors du Community Shield, ce samedi 29 août, à Wembley (1-1, 5-4 aux tab). Après l’échec de Rhian Brewster pour les « Reds », Pierre-Emerick Aubameyang a marqué le pénalty de la victoire. C’était déjà lui, le Gabonais, qui avait ouvert le score d’une splendide frappe enroulée à l’entrée de la surface (12e), avant de mettre ses bras en croix sur le torse pour célébrer son but. Une référence au film Black Panther dont Chadwick Boseman, décédé ce vendredi 28 août, était la tête d’affiche.Après l’hommage d’Aubameyang, Liverpool a égalisé grâce au Japonais Takumi Minamino, auteur de son premier but avec les « Reds » (73e). Malgré la domination des champions d’Angleterre en fin de match, les « Gunners » ont tenu jusqu’à la séance de tirs au but et s’adjugent le premier trophée de la saison 2020-2021 après avoir remporté le dernier de l’exercice précédent: la FA Cup.