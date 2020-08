Ligue des champions féminine: Lyon en quête d’un 7e titre face aux Louves de Wolfsburg

Ce dimanche soir, les Lyonnaises défendront leur titre de championne d’Europe contre l’équipe allemande de Wolfsburg. Une soirée à suivre en direct sur RFI, à partir de 18h TU.

Publicité Lire la suite

Lyon contre Wolfsburg, c’est un classique en finale de Ligue des champions feminine. Les deux équipes se sont déjà affrontées à plusieurs reprises pour le titre européen. En 2013, les Louves de Wolfsburg avaient privé les Lyonnaises d’une troisième couronne d’affilée.

Les joueuses du président Jean Michel Aulas se sont rattrapées par la suite. Elles ont battu Wolfsburg en finale en 2016 et 2018, mais ce ne fut jamais simple : une victoire au tir au but et une autre au bout des prolongations.

La « rivalité la plus enthousiasmante »

Se jouera donc ce dimanche en finale à Saint-Sébastien un nouvel épisode de la « rivalité la plus enthousiasmante » de la décennie en Ligue des champions. Wolfsburg est l’une des places fortes du football féminin, c’est notamment là que joue la star danoise Pernille Harder, auteur de 4 buts en quart de finale contre les Écossaises de Glasgow, balayées 9-1.

En demi-finale, les Allemandes se sont contentées d’un but face aux Barcelonaises. Mais Lyon, c’est autre chose. C’est l’épouvantail du foot européen, version féminine. L’OL a remporté 6 Ligue des champions, dont les 4 dernières. Les filles empilent les records.

En demi, elles ont écarté l’autre club français : le PSG avec Wendy Renard, la capitaine, qui a montré la voix. Elle qui a été de toutes les conquêtes lyonnaises depuis 10 ans, a inscrit le seul but du match en demi. Une tête victorieuse pour ouvrir les portes d’une nouvelle finale.

► Suivez cette finale de Ligue des champions en intégralité sur RFI à partir de 18h TU.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne