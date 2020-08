FC Barcelone: Lionel Messi absent de l'entraînement de reprise

Lionel Messi lors de l'humiliation subie par le FC Barcelone contre le Bayern Munich (défaite 8-2), le 14 août 2020 à Lisbonne. Manu Fernandez/Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Lionel Messi est on ne peut plus clair sur sa volonté de quitter le FC Barcelone. Lassé par des résultats sportifs décevants et les scandales qui ont ponctué son année, l’attaquant a communiqué mardi dernier qu’il souhaitait mettre fin à son contrat « unilatéralement ». Ce lundi, il a donc raté l’entraînement de reprise du club catalan. Dimanche, c’est la séance de dépistage du Covid-19, obligatoire pour l’effectif du Barça, que la star a boycottée. Le bras de fer entre les dirigeants du club espagnol et l'emblématique numéro 10 est loin d’être terminé.