Records d'audience pour la finale de la Ligue des champions féminine

Paris (AFP)

La finale de la Ligue des champions féminine, où les Lyonnaises ont décroché une septième étoile face à Wolfsburg (3-1), a battu des records d'audience pour un match féminin à la fois en France et en Allemagne.

Le match a été suivi par plus de 1,7 million de téléspectateurs sur W9 et Canal+ en France, et par presque 1,3 million sur les canaux du site Sport1 en Allemagne.

Sur W9, ce sont 1,1 million de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous, un record d'audience depuis trois ans pour cette chaîne, qui lui a permis d'être la plus regardée de la TNT avec une part d'audience de 4,9%.

Sur Canal+, co-diffuseur payant, ce sont 645.000 téléspectateurs en moyenne qui ont suivi le match, avec un pic à 786.000 téléspectateurs, soit un record historique pour la LDC féminine sur les chaînes Canal+.

Côté allemand, Sport1 a également battu son record pour un match de football féminin, avec une part de marché de 2,9%.

