Boxe: l'ancien champion du monde Jean-Baptiste Mendy est mort

L'ancien champion du monde originaire de Dakar s'est éteint à l'âge de 57 ans Wikimedia Commons/Sugar-m

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Victime d'un cancer du pancréas, l'ancien champion du monde des poids légers Jean-Baptiste Mendy est décédé lundi à 57 ans. Né à Dakar, arrivé enfant en région parisienne, Jean-Baptiste Mendy était réputé pour sa technique, son punch et son élégance. Il devient champion de France en 1991 et s’empare du titre européen l'année suivante aux dépens de l'Italien Antonio Renzo. Il conservera ce titre six fois. Jean-Baptiste Mendy a atteint son objectif suprême à Paris en 1996. Le boxeur tricolore s’empare du titre vacant de champion du monde des poids légers WBC en prenant le dessus sur Lamar Murphy. Le natif de Dakar, avec sa carrière faite de 55 victoires dont 31 par KO, laisse le monde de la boxe française en deuil.