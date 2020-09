Michael Jordan prend une participation dans le site de paris DraftKings

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

L'ancien basketteur américain Michael Jordan, aujourd'hui propriétaire de l'équipe NBA des Charlotte Hornets, a pris une participation au capital de la plateforme de paris DraftKings, dont il va devenir le conseiller, a annoncé l'entreprise mercredi.

Créé en 2012, DraftKings était initialement spécialisé dans les jeux sportifs virtuels, dits fantasy sports, avant de faire son entrée dans les paris sportifs en 2018 à la faveur d'une évolution de la législation.

La Cour suprême des Etats-Unis ayant, de fait, autorisé, en 2018, les Etats à légaliser les paris sportifs, le secteur a explosé.

Selon le site Legal Sports Betting, quelque 13 milliards de dollars ont été pariés légalement aux Etats-Unis sur des événements sportifs en 2019.

La pandémie de coronavirus n'a été qu'un hoquet dans le développement de cette industrie, qui est reparti de plus belle depuis le mois de juin.

Dans le cadre de l'accord annoncé mercredi, Michael Jordan va prendre une participation au capital de DraftKings, en contrepartie de son rôle de conseiller stratégique des administrateurs du groupe, selon un communiqué.

Sollicité par l'AFP quant au montant de cette participation, DraftKings n'a pas donné suite.

Longtemps opposées au principe même des paris sportifs et à l'origine de leur interdiction en 1992, les grandes ligues sportives professionnelles américaines ont fait évoluer leur position ces dernières années.

Plusieurs ont même passé des partenariats avec des acteurs du monde des paris sportifs, notamment la NBA et DraftKings.

DraftKings s'est introduit en Bourse en avril par le biais d'une procédure accélérée. Le titre a doublé de valeur depuis.

A la faveur de l'annonce du partenariat avec Michael Jordan, l'action, cotée à la Bourse américaine Nasdaq, s'est envolée mercredi.

Elle était en hausse de 8,07% à 39,91 dollars vers 19H00 GMT.

Six fois champion NBA avec les Chicago Bulls, inspirateur de la ligne de baskets Air Jordan de Nike, propriétaire des Charlotte Hornets, Michael Jordan est plus que jamais l'une des personnalités les plus en vue du monde du sport.

© 2020 AFP