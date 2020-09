Tour de France 2020: Van Aert remporte la 5e étape

Wout Van Aert célèbre après avoir remporté la cinquième étape du Tour 2020 REUTERS/Christophe Petit Tesson

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Wout Van Aert a remporté la cinquième étape du tour de France. Le coureur, vainqueur à Albi lors du Tour-2019, a devancé au sprint le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) et l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), nouveau maillot vert. Le Belge offre ainsi une nouvelle victoire d’étape aux Jumbo-Visma après la victoire de Roglic sur la quatrième étape.Cette étape faisait la part belle aux sprinteurs avec une descente dans la plaine sur 183 kilomètres entre Gap et Privas. La sixième étape au départ du Teil s’annonce d’autant plus compliquée avec, dans le final, l'ascension de l'inédit col de la Lusette et l'arrivée sur les flancs du Mont-Aigoual.