Football: les insultes à caractère raciste en forte hausse au Royaume-Uni

Kick It Out recense une hausse de 42% des cas qui lui ont été rapportés dans le football professionnel.

Dans le monde du football anglais, les insultes à caractère raciste sont en hausse de 53% et celles liées à l’orientation sexuelle connaissent une augmentation de 95%, selon le bilan de la saison écoulée que dresse l’associationKick It Out.

C’est un rapport affligeant qu’a dévoilé jeudi 3 septembre Kick It Out (« Dégageons-le »). L’association britannique, qui lutte contre toutes les formes d'intolérance dans le football, a révélé une hausse de 42% des cas rapportés dans le football professionnel sur la saison 2019-2020.

Par rapport à la saison précédente en Angleterre, les cas d'insultes à caractère raciste ont grimpé de 53%, passant de 184 à 282. Celles liées à l'orientation sexuelle ont explosé de 95%, passant de 60 à 117.

« Black Lives Matter »

Ces chiffres sont particulièrement élevés, d’autant plus que la fin de saison a été marquée par l'hommage systématique des équipes de Premier League au mouvement antiraciste « Black Lives Matter », et que les témoignages de joueurs sur les comportements insultants dont ils ont été victimes se sont multipliés.

Pour Sanjay Bhandari, président deKick It Out, « la pandémie et le meurtre de George Floyd ont mis le monde sens dessus-dessous. Le football a répondu positivement en développant son travail auprès de la communauté et avec les joueurs mettant genou à terre. Mais sous la surface, la haine et les divisions de la société restent une menace pernicieuse tapie dans l'ombre ».

Patrick van Aanholt de Crystal Palace s'agenouille avant le match contre Leicester City Adrian Dennis/Pool via REUTERS

En effet, si au niveau amateur et loisir, le nombre de cas rapportés baisse de 113 à 94, ce n’est qu’une diminution en trompe-l’oeil. Car la saison a été interrompue définitivement en mars à cause de la pandémie de Covid-19.S i l'on compare à période égale, on constate en fait une hausse de 11% des cas rapportés.

