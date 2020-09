Top 14: "Les matches, les contacts, être avec mon équipe... ça me manque", confie Camille Chat

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Son dernier match en tant que titulaire date de janvier. Alors Camille Chat a hâte de retrouver les terrains du Top 14: "Les matches, les contacts, être avec mon équipe... tout ça, ça me manque", explique à l'AFP le talonneur du Racing 92.

Q: Comment vous sentez-vous à quelques jours du coup d'envoi de la saison?

R: "Plutôt bien, j'ai eu un temps d'adaptation avec la reprise parce que mon corps était un peu déshabitué au niveau des entraînements. Mais là, ça commence à aller plutôt bien. La préparation a été un peu longue..."

Q: Comment s'est déroulé le confinement pour vous?

R: "J'ai pris le temps de me soigner. Mon corps avait besoin de se reposer, je pense. Ça commençait à tirer d'un peu partout. J'ai été confiné en Bretagne. Tous les jours, j'avais mon préparateur physique et mon kiné qui m'appelaient. J'ai essayé de me soigner."

Q: La compétition vous manquait?

R: "Bien sûr que ça me manquait! Les matches, les contacts, être avec mon équipe... tout ça, ça me manque."

Q: Le Racing 92 débute par un gros morceau, avec un déplacement à Lyon...

R: "Chaque match est compliqué. Se déplacer sur le terrain d'une plus petite équipe, c'est dur aussi. On a un gros début de championnat avec le LOU samedi puis on reçoit Montpellier, on va à Clermont... C'est costaud d'entrée."

Q: Quel est l'objectif du Racing 92 cette saison?

R: "C'est être champion. On va essayer d'être champion et de mettre une grosse marche en avant sur la Coupe d'Europe."

Q: Vous êtes inquiets pour la reprise?

R: "On se pose beaucoup de questions, on se demande si ça va pas être trop saccadé. Si on a des matches qui s'annulent, on se demande quand ça va être reporté. Forcément, il y a des choses qui vont entrer en compte et peuvent fausser le championnat. On espère que ce ne sera pas trop le cas."

Q: Si la jauge est maintenue, l'Arena risque de sonner bien vide...

R: "C'est triste, je trouve, mais on n'a pas le choix. Le public nous motive. Quand le stade est plein à craquer, il y a une certaine ambiance qui nous pousse, qui fait qu'on est motivés. C'est toujours plus agréable de jouer devant plein de spectateurs que de jouer devant des tribunes vides."

Q: Que pensez-vous de Kurtley Beale, la principale recrue du mercato?

R: "Je n'ai pas eu l'occasion de jouer trop au rugby avec lui mais c'est un super mec. Sa carrière en dit long, j'espère qu'il va nous aider à gagner des titres."

Q: Après le championnat, il faudra aussi basculer sur le quart de finale de Coupe d'Europe contre Clermont...

R: "C'est mon gros objectif personnel, également celui du club. J'espère qu'on fera de bonnes phases finales. On sait que c'est super dur de gagner à Clermont, il va falloir faire un gros match."

Q: Comment avez-vous vécu le Tournoi des six nations 2020 des Bleus, sans vous?

R: "Je l'ai assez mal vécu, pour être honnête. La Coupe du monde s'est plutôt bien passée et j'avais envie de jouer, de montrer que je pouvais être titulaire... Je me suis blessé, ça ne s'est pas fait. Donc c'était frustrant. J'étais dans mon canapé pour France-Angleterre: ils ont fait un super match, j'étais super content même si j'avais les boules de ne pas être sur le terrain. C'est comme ça, les blessures font partie du métier..."

Q: On parle beaucoup d'un "Tournoi des huit nations", qu'est-ce que ça vous inspire?

R: "Je trouve ça assez spécial et rigolo. Ça peut être une belle compétition. J'espère être appelé et je serais très content de retrouver l'équipe de France. Enchaîner autant de matches avec l'équipe de France, c'est rare mais ça ne peut qu'être bénéfique pour nous."

Propos recueillis par Nicholas Mc ANALLY.

© 2020 AFP