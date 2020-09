Tour de France : le virus est là, la caravane passe

C’est un symbole du Tour qui n’échappe pas aux restrictions. La célèbre caravane publicitaire défile bien en amont de la course, en version réduite : un peu moins de 100 véhicules sont au départ cette année, soit 40% de moins que l’an passé. Un coup dur pour les caravaniers, même si sur les routes, l’ambiance est toujours au rendez-vous.

Quand l’attelage se met en branle, c’est un sacré barnum. De la centaine de quads, breaks ou chars décorés et siglés au nom des marques partenaires, s’échappent en boucle autant de slogans et de musiques entêtantes. Jusque-là, rien de nouveau : depuis presque 100 ans, la vrombissante caravane ouvre la route du Tour.

Cette année, contexte oblige, elle se fait un peu plus discrète. Moitié moins de véhicules, beaucoup plus de précautions : les hôtes portent des gants pour lancer les « goodies » (les cadeaux) au public et les contacts entre caravaniers sont limités, un vrai coup dur : « La moyenne d’âge est de 25 ans, témoigne Cédric, de l’équipe des chars Leclerc (la marque). Pour nous, c’est normalement une super expérience, l’occasion de faire des rencontres, de passer plein de bons moments. Mais cette année, on ne peut pas vraiment profiter de tout ça. Par exemple, d’habitude on s’échange nos cadeaux le matin avec les collègues des autres marques. Vu le contexte, c’est déconseillé », explique le jeune homme, qui démarre sa deuxième « Grande Boucle ». À la trappe aussi, les légendaires soirées caravane, remplacées par de petits verres entre coéquipiers.

Un événement toujours très attendu

Et sur la route alors ? « Il y a du public, surtout dans les villes, mais il arrive aussi de ne pas croiser grand-monde sur plusieurs kilomètres, et je ne me souviens pas d’avoir connu ça l’an dernier », juge Cédric. Jérémie, le pilote de son véhicule tempère : « On nous annonçait un désert, mais moi je ne constate pas du tout ça. Je vois toujours les mêmes fans, les mêmes décorations magnifiques, les gens qui se décarcassent avec des drapeaux partout sur les camping-cars. Bref, on est attendu. »

A chaque village traversé par le Tour de France 2020, le public est toujours là. Thomas de Saint-Léger / RFI

Difficile de lui donner tort : à chaque village traversé par la caravane, c’est le Tour du monde d’avant, les masques en plus. Les petits, les moyens, les grands-parents qui redeviennent de grands enfants quand il faut aller récupérer les cadeaux lancés : la France de septembre s’anime comme celle de juillet, avec peut-être même un peu plus de ferveur : « On vient de passer un été bizarre, le contexte est pesant, alors on a envie de penser à autre chose », nous glisse une spectatrice.

« Pour se détendre, pour oublier ce Covid, c’est parfait, ajoute une autre. Ça nous permet de passer un petit après-midi sympa autour d’un barbecue. C’est l’été qui ne s’arrête pas ! ». L’été en 2020, et ses sourires, qui à défaut de se voir peuvent encore s’entendre.

