Tour de France: une roue de secours pour les petites villes

Les célèbres fêtes de la ville et le siège du groupe Pierre-Fabre font d’habitude la fierté de Lavaur, localité de 10 000 habitants, située à 40km à l’est de Toulouse, dans le département du Tarn. Cette année, la commune a en plus accueilli l’arrivée de la 7e étape du Tour de France, remportée dans une belle ambiance par le Belge Wout Van Aert. Ici, comme dans les autres villes de taille moyenne, le passage de la course reste une opportunité importante, même en temps de Covid.

« Ici, on aime le jaune ». La banderole installée au-dessus du bar Le Crystal, affiche la couleur : à Lavaur, la fête est un art et le Tour est une fête. Une occasion, surtout, de prolonger les célébrations de la fin août, très réputées dans la région, et qui jadis, disent les anciens, ont accueilli Claude François et Sylvie Vartan.

Sous un soleil de plomb, la terrasse du Crystal, située en face de la ligne d’arrivée de l’étape, est bondée : « C’est une très très grosse journée festive : en l’espace de 2-3 heures la ville est retournée », explique Patrick, un serveur, la voix couverte par les cuivres des bandas, ces orchestres typiques du sud de la France.

Pour sa sœur Nathalie, patronne de l’établissement, c’est en matière de recettes la meilleure journée de l’année, « mais en même temps ça n’était pas compliqué », précise-t-elle. Et d’ajouter : « J’ai dû fermer deux mois et demi à cause du virus, donc c’est une vraie bouffée d’oxygène, un vrai coup de pouce pour les finances ». Selon leurs calculs, l’arrivée du Tour de France devrait rapporter autant que les trois journées des fêtes de la ville.

Une ambiance contrastée

De l’autre côté de la ligne d’arrivée, Gina et ses amies bénévoles tiennent une boutique éphémère de produits liés à l’arrivée du Tour de France : t-shirt jaunes, gadgets et autres tickets de tombola doivent permettre de renflouer les caisses de l’association « Lavaur - Tour de France ». L’affluence est maigrichonne, « mais au moins c’est maintenu » se console Gina, stressée cet été à l’idée de voir la course annulée. « Pour dynamiser une ville comme la nôtre, c’est important de recevoir ce type d’événement. On aimerait avoir plus de monde, mais avec le Covid, c’est compliqué… ».

Compliqué aussi pour la trentaine de producteurs locaux présents sur le marché gourmand situé dans la rue commerçante : « J’ai moins de monde qu’un jour classique », se désole le vendeur d’ail, devant son stand vide. « On s’anime entre nous », préfère en rire le brasseur, qui s’attend à plus d’activité après l’arrivée de la course. En attendant, en fond, de l’autre côté de la rue, les bandas du Crystal s’époumonent sur la Pena Baiona, symbole d’un Tour de contraste, partagé entre joie et tristesse, espoir et inquiétude.

Une boutique éphémère aux couleurs du Tour de France, à Lavaur, ville d’arrivée de la 7ème étape de l’édition 2020. Thomas de Saint-Léger/RFI

