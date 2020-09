Junior Makabu: «Déterminé à faire encore la fierté du Congo»

Valery Sharifulin\TASS via Getty Images

Junior Makabu, premier Congolais de RDC champion du monde au sein d'une grande fédération de boxe, prépare la défense de son titre. Il compte disputer ce combat à Kinshasa avant la fin de l’année 2020. Pour RFI, le roi des lourds-légers de la WBC revient sur les six derniers mois, marqués par la pandémie de Covid-19 et un imbroglio autour d’une collaboration avortée avec le promoteur Don King. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Junior Makabu, vous avez fait votre retour fin août à Kinshasa, après plusieurs semaines passées loin de la RDC à cause notamment du Covid-19. Que ressentez-vous ?

Junior Makabu : Je suis content d’être chez moi. C’est le pays de mes ancêtres où je suis revenu. Ça me fait du bien d’être au pays et je suis fier d’être là. Mes compatriotes sont fiers, malgré le confinement et tout ce qu’il s’est passé. Dieu nous a bénis, nous n’avons pas eu beaucoup de morts. […]

Est-ce que ça a été difficile d’être loin de la RD Congo, durant cette période ?

Ça a été un peu difficile, oui. Ça a été compliqué pour moi, vis-à-vis de tout ce qu’il s’est passé avec le coronavirus. D'ailleurs, s’il n’y avait pas eu le coronavirus, j’aurais déjà effectué une ou deux défenses de mon titre de champion du monde WBC. Mais, gloire à Dieu, il y aura une défense de titre volontaire avant la fin de l’année 2020. […]

Le Covid-19 circule beaucoup en Afrique du Sud, le pays où vous vivez et où vous vous entraînez au quotidien. Avez-vous pu vous entretenir à peu près correctement, ces dernières semaines ?

Peu avant que je quitte l’Afrique du Sud, le président de la République Cyril Ramaphosa a ramené le niveau d’alerte au level 2. Il a permis la réouverture des salles de gym, notamment. Je me suis entraîné deux ou trois fois avant de venir en RDC. Je suis en bonne condition physique. Là, je suis actuellement en RDC pour travailler sur des documents avec le président de la Fédération congolaise de boxe, mon promoteur Ilunga Luyoyo, pour la préparation de mon prochain combat.

Lors de votre dernier combat, en janvier 2020, vous aviez rencontré des difficultés avec la société du très célèbre promoteur de combats Don King. Ce dernier assurait être devenu votre promoteur et avait tenté d’empêcher la WBC d'organiser le Championnat du monde face au Polonais Michal Cieslak. Où en êtes-vous dans ce dossier ?

Nous avions essayé de travailler avec la société de Don King, pour la commémoration du combat entre Mohamed Ali et George Foreman, dans le cadre du « Rumble in the jungle 2 » [1]. Nous l’avons vu dans ce cadre-là.

Je profite de cette occasion pour dire à tous ceux qui viennent parler au nom de Don King en RDC ou ailleurs qu’il n’y a pas de collaboration possible si vous ne passez pas par le président de la Fédération congolaise de boxe qui est mon promoteur ! DK sait très bien de quoi je parle.

Mon manager Tarik Saadi travaille dur. […] Mon promoteur Ilunga Luyoyo est là et il se bat aux côtés de la Fédération congolaise et de mon gouvernement.

Je préfère me concentrer sur la défense de mon titre. Je ne peux pas me laisser distraire par cette histoire de DK.

La société de Don King affirme-t-elle toujours que vous avez signé un contrat avec elle, en 2019 ?

Jusque-là, DK ne nous a jamais attaqués au sujet de cette histoire de contrat. Au fur et mesure, il n’a pas respecté le contrat qu’on avait signé. Pour le moment, on n’a pas eu d’échanges avec lui sur cette histoire.

En revanche, des gens viennent en RDC pour parler au nom de DK, avec la Présidence ! Personne ne peut venir faire quelque chose comme ça au Congo, s’il n’est pas d'abord passé par mon promoteur ! Même DK le sait. […]

Je peux assurer à la Présidence et à tout le monde que tous ceux qui sont venus et viendront en RDC au nom de DK sont des menteurs. Ils doivent passer par la Fédération congolaise de boxe.

Cette affaire ne vous avez en tout cas pas empêché d’affronter et de battre Michal Cieslak, le 31 janvier 2020 à Kinshasa. Devenir le premier Congolais de RDC champion du monde de boxe anglaise, est-ce que ça a changé votre vie ?

J’avais une vision avant ce combat, que beaucoup de gens n’avaient pas compris au Congo. J’avais lutté pendant deux ans pour en arriver là [après une défaite en Championnat du monde, face au Britannique Tony Bellew, en mai 2016, Ndlr]. Des Congolais ont combattu, comme moi, au pays, mais sans attendre ce niveau-là.

Je pensais que, à travers la boxe, mon pays pouvait être perçu différemment : pas à travers des massacres, des guerres, des histoires de diamants ou de cobalt, ou des affaires de politique.

J’ai voulu vendre l’image de mon pays. J’ai réussi à l’amener au rang numéro 1 mondial en boxe. Ça ne procure beaucoup de joie et ça me pousse à devenir plus fort, afin de faire encore mieux.

La WBC vous a accordé une défense de titre volontaire [2]. Concrètement, vous n’aurez pas à attendre plusieurs mois que vos challengers se soient affrontés entre eux pour avoir un adversaire. Vous pourrez ainsi vous-même en choisir un et combattre d’ici la fin de l’année, si tout va bien. Est-ce un soulagement pour vous ?

Ça me fait forcément du bien parce que ça fait sept mois que je ne suis pas remonté sur le ring. La WBC m’a accordé cette défense volontaire que je dois honorer ici, chez moi. C’est une des raisons pour lesquelles je suis venu rencontrer le ministre des Sports, ainsi que le Président. On parlera aussi de la médaille du mérite qui m’avait été promise.

Je profite d’ailleurs de cette occasion pour dire merci au Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car, grâce à lui, je suis champion du monde. Il a mis toutes les batteries en marche pour que le Championnat du monde de janvier 2020 puisse se dérouler.

J’espère que ma défense de titre aura lieu ici. En attendant, je vais bien me préparer en vue de cette défense. Je suis sûr que je vais gagner mon prochain combat, pour mon pays qui a été mal vu pendant des années. Je suis déterminé à faire encore davantage la fierté de mon pays.

[1] Le combat entre Makabu et Cieslak était le premier Championnat du monde de boxe organisé en RDC depuis le légendaire affrontement entre Mohamed Ali et George Foreman en 1974, le fameux « Rumble in the jungle » à Kinshasa dont Don King était le promoteur. Makabu et son entourage indiquent avoir seulement voulu collaborer avec la société de Don King dans le cadre d'une commémoration de ce moment marquant de l'histoire de la boxe.

[2] Sans cette défense de titre accordée par la WBC, Junior Makabu aurait dû encore attendre de longs mois que ses principaux challengers s'affrontent. À la place, le Congolais pourra donc choisir un adversaire parmi les 15 meilleurs combattants de sa catégorie de poids, parmi lesquels figurent surtout le Sud-Africain Thabiso Mchunu et le Nigérian Olanrewaju Durodola. Il devrait privilégier un combat à Kinshasa.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne