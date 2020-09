Tennis : Novak Djokovic disqualifié de l’US Open

Novak Djokovic, tête d’affiche de l’US Open de tennis, a été disqualifié du tournoi ce 6 septembre 2020 à New York pour avoir involontairement envoyé une balle sur une juge de touche. Un nouveau couac pour le Serbe ainsi que pour le tournoi du Grand Chelem.

Novak Djokovic se souviendra longtemps de cette année 2020 ubuesque. Après avoir fait polémique en organisant une tournée controversée dans les Balkans en pleine crise du Covid-19, le Serbe a été disqualifié de l’US Open. Ce 6 septembre 2020, celui qui était la tête d’affiche du tournoi new-yorkais en a été éjecté en huitième de finale, pour avoir touché une juge de touche avec une balle expédiée vers le fond du court.

Le numéro un mondial au classement des joueurs professionnels (ATP) venait de perdre son jeu de service. Il était mené 6-5 par Pablo Carreno quand, en allant s'asseoir, il a frappé sans regarder la balle qui lui restait dans la main en direction du fond du court. Celle-ci a atteint avec violence une juge de ligne qui a poussé un cri et est tombée, visiblement touchée au cou.

L'arbitre de chaise a alors décidé d’appliquer strictement le règlement. À la grande stupeur de la superstar, qui avait semblé vouloir tout d'abord dédramatiser la situation...

Un coup dur pour l’US Open

En l'absence de ses principaux rivaux Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic, qui est considéré comme le meilleur joueur sur dur et qui était invaincu depuis le début de l'année avec 26 victoires en autant de matches, semblait sur la voie royale pour remporter son 18e titre du Grand Chelem.

Pour l’US Open, cette disqualification est également une mauvaise nouvelle. Le tournoi était déjà privé de nombreuses figures du tennis, entre forfaits et absences liées à la pandémie de Covid-19. Les autorités locales ont d’ailleurs été critiquées concernant la gestion sanitaire de ce premier événement majeur en tennis, après le test positif de Benoît Paire et l’exclusion d’autres joueurs et joueuses ayant été en contact avec le Français…

