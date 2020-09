Tour de France: la course contre le virus

Le Français Nans Peters (Ag2r La Mondiale) durant la 8e étape du Tour de France, entre Cazeres-sur-Garonne et Loudenvielle, le 5 septembre 2020.

Sous les yeux du Premier Ministre Jean Castex, le Français Nans Peters (Ag2r La Mondiale) a remporté ce samedi 5 septembre, à Loudenvielle, la 8e étape du Tour de France. Une course qui se déroule dans un climat tendu en raison de la dégradation de la situation sanitaire. Pour l'instant, la progression du virus n’entrave pas celle de la Grande Boucle, mais la prudence reste de mise.

Une victoire française, grâce à Nans Peters (AG2R La Mondiale), le soleil, les Pyrénées en toile de fond : le Premier ministre Jean Castex a bien choisi son étape. À Loudenvielle, comme presque partout sur la route du Tour, l’été n’est pas encore parti, le virus non plus.

Masque et restrictions sont là pour le rappeler, l’équilibre est précaire : « Vivre avec le virus, c’est la doctrine de la France, rappelle le chef du gouvernement, interviewé à l’arrivée de l’étape. On est prudent mais la vie prend le dessus, la Grande Boucle a lieu, la fête continue et je suis très heureux de ce que j’ai vu cet après-midi dans mes belles Pyrénées ».

Le directeur du Tour de France Christian Purd'homme et le Premier ministre Jean Castex entre Cazeres-sur-Garonne et Loudenvielle, le 5 septembre 2020. Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Il est vrai qu’ici, et globalement partout ailleurs depuis le départ, les précautions sont prises. Public masqué, distribution de gel, zones d’arrivée à huis-clos, jauge dans les villes-étapes : l’événement est très encadré.

Des rassemblements parfois difficiles à maîtriser

Très encadré, trop ou pas assez, les points de vue diffèrent. Quoi qu’il en soit, difficile de contrôler un spectacle gratuit qui passe dans les villes, dans les villages, devant la porte de milliers de Français. Difficile d’empêcher les attroupements quand un spectacle en deux temps (caravanes, puis coureurs) vient égayer la fin de l’été.

Aide-soignante au CHU de Nîmes et très sollicitée lors de la première vague de Covid, Isabelle a été invitée via l’opération Repos des héros à suivre une étape du Tour dans la caravane. L’expérience lui a plu, ce qu’elle a vu, un peu moins : « Après ce qu’on a vécu dans nos services, nous, les soignants, sommes devenus très observateurs », explique cette femme d’une quarantaine d’années, venue avec son mari.

« Sur le parcours, j’ai vu assez peu d’endroits avec de grands regroupements, mais quand c’est le cas, et ça l’est aussi parfois, je préfère ne pas penser à ce qui peut arriver parce que ça me donne la boule au ventre. » Ça ne va pas rassurer Isabelle, mais le parcours doit traverser, dans les prochains jours, plusieurs zones classées en vigilance élevée ou modérée. Alors, la Grande Boucle sera-t-elle bien bouclée ? Pour l’instant aucun signe contraire, mais Paris est encore loin…

La joie des coéquipiers de Nans #Peters et du staff Ag2r après la victoire de l’Isérois à Loudenvielle #TDF20 #TdF2020 pic.twitter.com/hPewbw5Aid Thomas de Saint Leger (@ThomasdeStLeger) September 5, 2020

