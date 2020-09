Dans la roue de Pierre-Luc Périchon: «La 3e place de Guillaume Martin booste l’équipe»

Capitaine de route d’une équipe Cofidis en vue, avec son leader Guillaume Martin 3e du classement général, Pierre-Luc Périchon tient depuis le départ de Nice un carnet de bord pour RFI. Dans ce troisième épisode, rédigé à la veille du premier jour de repos, l’expérimenté coureur français évoque la fatigue dans le peloton, la forme de son leader et les spécificités de cette journée « off » en temps de Covid.

La journée de repos tombe à pic

« Je tiens bien le coup, parce que je me gère : quand je ne peux plus épauler Guillaume Martin, je me relève pour finir tranquillement et garder des forces en vue de l’étape suivante. Donc ça va, je ne suis pas encore épuisé. De manière plus générale, je sens un peloton déjà très fatigué : aujourd’hui [dimanche], on était 70/80 dans le gruppetto, avec des coureurs comme Julian Alaphilippe ou Peter Sagan. Leur présence à l’arrière montre à quel point ces neuf premiers jours de course ont été intenses. Il y a eu des étapes très rapides, très exigeantes. Forcément, ça laisse des traces. »

Guillaume Martin sur le podium, un coup de boost pour l’équipe

« La 3e place actuelle de Guillaume Martin est une grande satisfaction, mais les écarts sont encore faibles, donc on ne se projette pas trop. Pour l’instant, on défend sa position, mais on sait aussi qu’un jour sans est vite arrivé sur le Tour, que tout peut basculer. Au départ, on venait pour gagner une étape, donc s’il venait à perdre du temps et des places au général, s’il devenait moins dangereux pour les autres leaders, ça pourrait aussi le mettre dans une position favorable pour attaquer et peut-être en claquer une. En tout cas, cette situation ne nous rajoute pas de pression, à nous, équipiers : on sait ce qu’on doit faire, on le fait au mieux et si chacun donne le maximum, ça fait un peu moins d’efforts à faire pour Guillaume. En revanche, ça nous donne plus de confiance et ça nous booste : quand dans certaines situations, on se relèverait à 40 km de l’arrivée, là on essaye, par exemple, de remonter trois bidons supplémentaires, de faire un petit peu plus que d’habitude. »

Repos solo

« Cette année, pour éviter tout risque de contamination, on ne peut pas retrouver nos familles pendant la journée de repos. Entre nous, on se dit que la première partie du Tour est passée assez vite, mais en même temps, c’est dur de ne pas voir les proches, surtout pour les coureurs qui ont des enfants, ce qui n’est pas mon cas. Demain [ce lundi] on va faire sans, on trouvera des activités pour passer le temps différemment. Il y a de toute façon une activité imposée : le test Covid. On connaît la règle (2 cas dans une équipe, staff compris, et tout le monde fait ses bagages), mais ça n’est pas si stressant : ça fait simplement partie du jeu cette année, comme les chutes ou les crevaisons. Nous avons tous été testés plusieurs fois avant le départ, donc si les "gestes barrières" ont bien été respectés, ça devrait bien passer. »

