Ligue des nations: réjouissante Italie, Haaland régale la Norvège

Paris (AFP)

Convaincante, l'Italie s'est imposée aux Pays-Bas (1-0) et a pris la tête de son groupe de Ligue des nations lundi, jour du premier - magnifique - doublé international du grand espoir norvégien Erling Haaland, en Irlande du Nord (5-1).

Cette fois ça y est, l'Italie est de retour. Dominatrice puis solide défensivement, la Squadra azzura a développé un jeu offensif agréable pour, fidèle à elle-même, gagner avec la plus petite des différences, grâce à une tête de Nicolo Barella à l'issue d'une belle action collective (45e+1).

Avec cette victoire contre une nation majeure du foot, la première depuis de longs mois, l'Italie et sa triforce d'attaque Loreno Insigne - Ciro Immobile - Nicolo Zaniolo prouve que la non-qualification pour la Coupe du monde 2018 est définitivement digérée.

En fin de match, les grognards italiens Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci et le jeune gardien de l'AC Milan Gianluigi Donnarumma ont permis de garder l'avantage contre Memphis Depay et les siens.

Au classement de ce groupe 1 de la Ligue A, l'Italie (4 pts), invaincue depuis 16 matches, prend la tête devant les Oranje (3 pts) et la Pologne, qui s'est réveillée (2-1) grâce à un but de l'ancien de Monaco Kamil Glik après avoir été menée en Bosnie-Herzégovine (4e, 1 pt).

De son côté, s'il joue en Ligue B de cette Ligue des nations, Erling Haaland a montré qu'il méritait un grand A. Trois jours après avoir débloqué son compteur international pour sa 3e sélection contre l'Autriche (défaite 2-1), le buteur de Dortmund a récidivé avec, cette fois, son premier doublé.

Dix sur dix pour la rentrée du Norvégien de 20 ans, qui a offert en prime une passe décisive pour son compère d'attaque Alexander Sorloth (24 ans), auteur d'un doublé lui aussi face à une faible Irlande du Nord.

La Norvège (3e, 3 pts) revient à auteur de l'Autriche (2e, 3 pts), qui a perdu contre la Roumanie lundi (1er, 4 pts).

Toujours en Ligue B, l'Ecosse a pris les commandes du groupe 2 après s'être imposée (1-2) en République tchèque. C'est la première fois depuis l'an 2000 que les Ecossais gagnent un match à l'extérieur après avoir encaissé le premier but, relève le statisticien Opta.

