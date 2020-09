Foot: Camavinga plus jeune joueur de l’équipe de France depuis 1914

Eduardo Camavinga (à droite) remplace Ngolo Kanté et devient ainsi le troisième plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France de football. REUTERS/Charles Platiau

Le milieu de terrain d'origine angolaise, Eduardo Camavinga, entré en jeu ce 8 septembre 2020 à Saint-Denis contre la Croatie en Ligue des nations, est devenu à 17 ans, 9 mois et 29 jours le premier joueur mineur à porter le maillot de l'équipe de France de football depuis plus de 100 ans. Seuls deux joueurs ont devancé le Rennais dans l'histoire des Bleus, au début du 20e siècle: Julien Verbrugghe, devenu international à 16 ans et 10 mois en 1906, et Maurice Gastiger qui l'a imité à 17 ans et 4 mois en 1914.