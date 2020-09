Foot: clin d’œil victorieux pour la France face à la Croatie

L’équipe de France de football a battu celle de Croatie 4-2 en Ligue des nations, ce 8 septembre 2020 à Saint-Denis, comme elle l’avait fait en finale de la Coupe du monde 2018. Une soirée animée, malgré l’absence de spectateurs au Stade de France à cause du Covid-19.

Dommage qu’il n’y ait pas eu de public dans les tribunes du Stade de France, ce 8 septembre 2020, pour le match de football entre les équipes de France et de Croatie. Parce qu’il s’agissait d’un « remake » de la finale de la Coupe du monde 2018 remportée 4-2 par les Français face aux Croates. Parce que l’attaquant Olivier Giroud y a inscrit son 40e but en Bleu et s’est rapproché des 41 réalisations de Michel Platini. Parce qu’Eduardo Camavinga, milieu de terrain d’origine angolaise, en a profité pour devenir le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la sélection, à 17 ans, 9 mois et 29 jours. Ou tout simplement parce que les protégés de Didier Deschamps y ont livré une prestation plus réjouissante que leur triste victoire 1-0 en Suède, toujours dans le groupe C de la ligue A de la Ligue des nations.

Les champions du monde, privés d'un Kylian Mbappé testé positif au Covid-19, ont pourtant très mal débuté cette rencontre, à Saint-Denis. La première demi-heure a même été clairement à l’avantage des visiteurs. A la 17e minute, Dejan Lovren ouvre ainsi le score avec un enchaînement de grande classe. Sur un corner venu de la droite, le ballon est dévié vers le défenseur qui feinte une reprise de volée. Lucas Hernandez et Moussa Sissoko se laissent berner. Le Croate contrôle la balle puis enchaîne avec une demi-volée croisée : 0-1.

Un retournement de situation inespéré

La soirée semble alors prendre une mauvaise tournure, les erreurs défensives se mutipliant. D’autant qu’à l'autre bout du terrain, Antoine Griezmann, servi idéalement dans la surface de réparation par Anthony Martial, perd un duel face au portier adverse (33e). L’attaquant est clairement en manque de confiance après une première saison décevante au FC Barcelone. Mais il a le mérite de ne pas baisser les bras. Et, lorsque Martial lui offre une nouvelle occasion de marquer, Griezmann la convertit en but avec une reprise de volée à bout portant : 1-1, 43e.

Une égalisation suivie d’un retournement de situation inespéré. Durant les arrêts de jeu, Wissam Ben Yedder parvient à déborder sur la droite, grâce à une superbe combinaison avec Moussa Sissoko. L’attaquant centre alors vers son coéquipier Martial dont le tir heurte un montant. Mais la balle rebondit sur le gardien Dominik Livakovic et franchit la ligne : 2-1, 45e+1.

Une deuxième mi-temps encore plus animée

La deuxième période est aussi animée voire davantage. A la 55e minute, Josip Brekalo égalise de fort belle manière. Le jeune attaquant, parti en dribbles, résiste à Ferland Mendy, Dayot Upamecano et Clément Lenglet, pour tromper Hugo Lloris d’un tir croisé : 2-2.

Vexé, Dayot Upamecano redonne toutefois l’avantage aux Bleus d’un coup de tête puissant, sur un corner : 3-2, 65e. Puis, à la 77e minute, Giroud clôt le festival sur un penalty accordé aux Tricolores pour une faute de main de Marcelo Brozović dans sa surface de réparation : 4-2.

Peu avant le coup de sifflet final, Nikola Vlasic envoie une frappe qui ne laisse aucune chance au gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris. Mais ce dernier est sauvé par son poteau (89e). Le score en restera là. Un sacré clin d’œil pour les Français.

