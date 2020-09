Tour de France: sur l’Ile de Ré, la Grande Boucle s’embourgeoise

La 10e étape du Tour de France arrivait mardi à l’Ile de Ré, en face de La Rochelle, dans le département des Charentes-Maritimes. Une première pour ce petit bout de terre davantage réputé pour son ambiance feutrée et ses maisons blanches. Et, surprise, le mariage a plutôt bien fonctionné.

Si le cachet d’une ville-arrivée se mesurait au menu proposé en salle de presse, Saint-Martin-en-Ré frôlerait la perfection. « Huîtres, gambas à la planche et pommes grenaille », le ton est donné : ici, on sait se faire plaisir. On peut, surtout. A tort (un peu) et à raison (aussi), l’Ile de Ré véhicule une image de terre de privilégiés. De nombreux Parisiens ou Bordelais aisés y ont leur résidence secondaire. D’autres y coulent une retraite paisible. L’été, l’île passe de 18 000 à presque dix fois plus d’habitants, sans que cela n’abîme son image. Sur le papier, il y avait quelque chose de cocasse à y voir passer le Tour, son barnum et sa caravane publicitaire. Finalement, les râleurs furent peu nombreux à croiser notre route, au contraire : « Ce serait gênant si c’était tous les jours », nous dit Jacqueline, Parisienne installée sur place la moitié de l’année. « Mais là, c’est exceptionnel et c’est bien que l’Ile de Ré soit secouée, qu’elle ne reste pas simplement un havre de paix. Il faut qu’elle s’ouvre. »

Le paradis des cyclotouristes

Et elle s’ouvre sacrement en ce mardi d’été indien. Près de la ligne d’arrivée, massés contre les barrières, les spectateurs, nombreux, feraient presque oublier le contexte sanitaire. C’est peut-être depuis le départ la plus belle affluence sur les derniers kilomètres. Etonnant pour un territoire dont l’ADN ne serait pas compatible avec celui du Tour. Moins surprenant quand on s’y pose plus de 5 minutes : il est presque plus facile d’y croiser un peloton familial qu’un groupe d’amis à pied. Avec ses 138 kilomètres de pistes, Ré offre aux cyclotouristes un véritable petit paradis. « Ici, c’est simple, que ce soit pour les courses au marché, pour l’école des enfants, ou les ballades en famille : on fait tout à vélo. L’été, avec les touristes en plus, il y a de vrais embouteillages sur les pistes », raconte Dorothée, saunière (exploitante de marais salant), qui, avec son amie Christine, estime à trois le nombre de bicyclettes par famille. Victor et ses amis font encore mieux, avec six vélos à la maison, pour cinq personnes. Au cas où Sagan viendrait à crever un pneu, par exemple.

