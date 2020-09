Bleues: Diacre face aux absences avant les Balkans

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre doit composer avec des absences contrariantes avant d'annoncer sa liste jeudi (11h30) pour un déplacement en Serbie puis en Macédoine du Nord dans le cadre des qualifications à l'Euro prévu en 2022.

C'est l'heure de la rentrée pour les Bleues, six mois pile après une dernière sortie le 10 mars contre les Pays-Bas (3-3) à Valenciennes, premier huis clos d'une longue série pour le football du Vieux continent.

La pandémie de nouveau coronavirus est toujours là, mais le ballon rond a timidement repris ses droits. Pour les Françaises, la reprise se rapproche avec une rencontre le 18 septembre à Subotica, ville du nord de la Serbie plus près de la Hongrie que de Belgrade, puis le 22 septembre à Skopje.

Pendant que la Fédération s'emploie à déminer les défis logistiques de ce déplacement complexe, sa sélectionneuse peaufine une liste forcément innovante en l'absence de plusieurs joueuses.

Sauf improbable retournement de situation, la gardienne et taulière Sarah Bouhaddi (149 sélections), championne d'Europe pour la septième fois avec l'OL en août, ne devrait pas y figurer.

- Bouhaddi en pause -

Fin juillet, la joueuse de 33 ans a annoncé mettre sa carrière internationale entre parenthèses. "Au fond de moi, j'ai envie de continuer avec l'équipe de France, car j'ai l'amour de ce maillot, le plaisir de jouer pour mon pays. Tout simplement, je ressens le besoin de faire une pause", a-t-elle expliqué au site Olympique-et-Lyonnais.com.

Sans la Lyonnaise, Pauline Peyraud-Magnin (Atlético Madrid) et Solène Durand (Guingamp) partent en pole pour occuper la cage tricolore en septembre.

Deux autres joueuses de Lyon vont également manquer à l'appel, mais pour des raisons médicales cette fois.

Griedge Mbock, pilier de la défense à l'OL comme chez les Bleues, se trouve toujours à l'infirmerie après la rupture d'un tendon d'Achille subie début juin. Sa coéquipière Amandine Henry, blessée fin août à un mollet en Ligue des champions, ne sera pas non plus rétablie à temps.

Diacre ne pourra pas non plus compter sur Grace Geyoro, la milieu du Paris SG qui s'était montrée à son avantage en mars au Tournoi de France remportée par les Bleues. Victime d'une fissure à un tibia, la Parisienne de 23 ans "sera éloignée des terrains pendant 3 à 4 semaines", a indiqué mercredi son club.

Ses coéquipières Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto seront en revanche présentes.

Dans ce contexte, la sélectionneuse peut piocher dans les sélections jeunes pour enrichir un effectif déjà largement armé pour affronter la Serbie (41e au classement Fifa) et la Macédoine du Nord (129e).

Au match aller, le 9 novembre à Bordeaux, les Bleues n'avaient fait qu'une bouchée des Serbes (6-0), avec à la clé un triplé d'Amel Majri. Elles n'ont jamais affrontées la Macédoine du Nord, avant-dernière nation européenne du classement Fifa.

Les Françaises sont troisièmes de leur groupe de qualification à l'Euro féminin en Angleterre, repoussé d'un an à 2022 pour permettre la reprogrammation du tournoi messieurs en juin 2021. Mais elles n'ont joué que deux rencontres (pour deux victoires), contre quatre et cinq pour l'Autriche et la Serbie qui les devancent.

