Football: la Premier League reprend avec de nombreux prétendants

La saison 2020-2021 du prestigieux championnat anglais de football, la Premier League, débute ce samedi 12 septembre. Comme souvent, la bataille sera rude pour le titre de champion et les places européennes. On suivra également de près l’attraction Marcelo Bielsa à Leeds.

C’est mathématique, tout le monde ne pourra pas se servir au banquet de la Premier League 2020-2021, championnat de football le plus suivi au monde. Si Liverpool semble toujours armé pour conserver sa couronne, Manchester City compte bien la reprendre. Mais attention au dépensier Chelsea et à un Manchester United retrouvé. Pour les places européennes, la lutte s’annonce haletante entre Arsenal, Everton et Tottenham.

Liverpool-Manchester City le duel attendu

Deux mois après son titre de champion, Liverpool mise sur la stabilité. Après deux exercices à 196 points cumulés, les « Reds » de Jürgen Klopp ont des certitudes et des joueurs qui se connaissent par cœur. Le trio Salah-Firmino-Mané entame ce samedi face à Leeds, sa quatrième saison. Une rareté aujourd’hui et un atout pour demain, tant leur complémentarité fait des étincelles.

De son côté, Manchester City s’est montré plus actif sur le marché des transferts après une année décevante ponctuée par une nouvelle élimination précoce en Ligue des champions. Le champion d’Angleterre 2019 n’a pas hésité à débourser 45 millions d’euros pour faire venir de Bournemouth, Nathan Aké, défenseur néerlandais d’origine ivoirienne. Une arme défensive supplémentaire idéale pour contenir les secousses d’une saison qui s’annonce décisive pour Pep Guardiola, en fin de contrat en juin prochain, comme son attaquant argentin Sergio Agüero. Armé pour tout gagner avec De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Sterling, Manchester City sera très attendu, comme chaque année depuis une décennie.

Chelsea et Manchester United en embuscade

Ces dernières semaines, Chelsea anime le marché des transferts. C’est le club le plus dépensier avec 200 millions d’euros investis en très grande partie sur des joueurs offensifs : plus de 120 millions sur les Allemands Kai Havertz venu du Bayer Leverkusen et Timo Werner du RB Leipzig. S’ajoutent à cela, les 40 millions d’euros mis sur la table pour le Marocain de l’Ajax Amsterdam Hakim Ziyech et les 50 millions pour le latéral gauche de Leicester Ben Cilwell, qui sera guidé par l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain Thiago Silva. Un effectif renforcé, voire pléthorique qui pourrait permettre aux « Blues » de jouer les trouble-fêtes.

À Manchester United aussi, on a de quoi faire peur. Les « Red Devils », sans charme il y a un an, ont été les plus séduisants en juin-juillet. Le Portugais Bruno Fernandes sublime l’équipe, Paul Pogba ne veut plus partir, les attaquants Anthony Martial et Marcus Rashford sont virevoltants et décisifs. Manchester United qui s’est renforcé avec l’arrivée du milieu de terrain Donny von de Beek en provenance de l’Ajax, aura son mot à dire dans une saison pimentée par la Ligue des champions.

Arsenal, Tottenham, Everton, à la lutte pour l’Europe

Huitième en 2019-2020, son pire classement au XXIe siècle, Arsenal a, un peu, sauvé sa saison en remportant la Coupe d’Angleterre. Les « Gunners » dégringolent et ne semblent pas beaucoup plus armés pour remonter la pente. L'effectif paraît déséquilibré entre une défense friable (48 buts encaissés en championnat la saison dernière) et une attaque parfois flamboyante avec Pierre-Emerick Aubameyang, proche d’une prolongation de contrat. L’arrivée du Brésilien de Chelsea Willian pourra peut-être les aider à redorer leur blason.

Mais, cela pourrait ne pas suffire face à des concurrents qui se sont renforcés, à l’image d’Everton. L’équipe entraînée par Carlo Ancelotti souhaite se mêler à la lutte et s’est donné les moyens au milieu de terrain, avec James Rodriguez du Real Madrid, Allan de Naples et Abdoulaye Doucouré de Watford.

Tottenham de son côté, a musclé son arrière-garde, rarement irréprochable ces derniers mois, avec l’achat de l’Irlandais Matt Doherty de Wolverhampton (17 millions d’euros).

L’attraction Marcelo Bielsa

Jürgen Klopp, Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti, la Premier League ne manquait pas de grands techniciens la saison dernière. On pouvait difficilement envisager bancs plus flamboyants dans un même championnat. Et voilà maintenant que l’élite anglaise compte dans ses rangs « El Loco » Marcelo Bielsa. L’ancien coach de Bilbao et Marseille a hissé Leeds en Premier League avec son style bien identifié : pressing étouffant et possession sans partage, ou presque. Cette année, l’Argentin visera le maintien, avec ses idées, toujours. Il croisera des admirateurs (Guardiola) et d’autres guides envoutants comme Klopp, avec qui il fera connaissance ce samedi, à 16h30 TU.

