Football: un «Classique» PSG-Marseille très ouvert

Le « Classique » du championnat de France de football Paris SG-Marseille, ce dimanche 13 septembre en clôture de la 3e journée de Ligue 1, s’annonce plus indécis qu’à l’accoutumée. L’OM peut croire en une première victoire depuis 2011.

« C’est la bonne année », doivent penser les supporters marseillais ce dimanche, jour du « Classique » de la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, au Parc des Princes.

Battu à Lens (1-0), ce mercredi 9 septembre avec un effectif affaibli par le test positif au Covid-19 de sept cadres, parmi lesquels Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Keylor Navas, Marquinhos et Mauro Icardi, le PSG n'est plus l'équipe qui s'est hissée jusqu'en finale de la Ligue des champions en août.

Mais le club de la capitale a retrouvé de l'allant vendredi, en recrutant le défenseur italien Alessandro Florenzi, qualifié pour le choc, et en accueillant de nouveau à l'entraînement Neymar. Le numéro 10 brésilien, tout comme Di Maria, Navas et Paredes, réapparaissent dans le groupe, et postulent pour jouer, malgré un état physique pas optimal.

« Le bon moment pour nous »

Les Marseillais qui n’ont plus battu le PSG depuis 2011 (20 matches sans victoire), sont conscients que leurs adversaires sont amoindris. « On veut gagner, profiter des absences et de leur manque d'entraînement. On a regardé les difficultés qu'ils ont eues contre Lens. C'est peut-être une chance, le bon moment pour nous », a déclaré l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas. Ce 98e duel est donc une opportunité en or pour Marseille qui va passer son premier gros test avant la Ligue des champions en octobre.

Ce match de clôture de la 3e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OM sera à suivre en direct et en intégralité sur RFI, à partir de 19h TU.

