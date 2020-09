Tour de France: vers une Grande Boucle plus écolo?

La 14ème étape du Tour de France relie ce samedi 12 septembre Clermont à Lyon. La « capitale des Gaules » accueille la course quelques jours après une sortie remarquée de son nouveau maire, Grégory Doucet. L’édile écologiste avait notamment qualifié la course de « polluante ». Une critique ancienne, en partie justifiée, même si la Grande Boucle amorce depuis plusieurs années un virage « responsable ».

Publicité Lire la suite

Quand il arrive en ville, le peloton de la Grande Boucle emmène sur son porte-bagages un vrai cortège : cars d’équipes, voitures suiveuses, camions : environ 2000 véhicules, sans compter ni les spectateurs, ni la caravane.

À l’arrivée, la facture écologique est salée, c’est indéniable, mais sans doute moins qu’avant. Chaque année, de petits pas sont faits. Ainsi, pour cette 107ème édition, l’organisation de la course roule en hybride. Du directeur aux coureurs, invités depuis plusieurs années à jeter leurs déchets (bidons, canettes, emballages etc…) dans des zones prévues, le Tour semble vouloir prendre la roue des évolutions sociétales : « Intrinsèquement, notre sport a une réflexion à faire par rapport aux questions environnementales », juge Guillaume Martin, le leader de l’équipe Cofidis, « c’est un processus en cours, qui ne se fait pas d’un coup, mais la dynamique est bonne et c’est peut-être un peu facile de jeter l’opprobre comme sur un événement. Ce serait mieux de travailler avec les organisateurs pour permettre d’améliorer les choses », poursuit le Français en référence à la sortie médiatique du Maire de Lyon.

Repenser la caravane

Dans le viseur des détracteurs du Tour, la caravane publicitaire est une cible de choix, polluante à double titre, avec sa file de véhicules et ses millions de petits cadeaux lancés au public. Là aussi des efforts sont faits : certains utilisent aussi des véhicules hybrides, les emballages plastiques à usage unique sont supprimés et les marques s’adaptent, à l’image de Senseo, qui distribue aujourd’hui des « goodies » fabriqués à partir de matériaux moins polluants, comme des cuillères en bambou. Un pas en avant nécessaire : « C’est un peu ambigu, explique Léon, employé par la marque de cafetières sur ce Tour. D’un côté, on a cette conscience environnementale qui nous freine un peu quand on lance les cadeaux, et de l’autre le public heureux de les recevoir. On essaye de concilier au mieux ces deux considérations en faisant des efforts pour réduire notre impact », conclut le jeune homme, qui découvre la Grande Boucle et sa caravane. Ce n’est peut-être qu’un début, mais à défaut d’être totalement maillot vert, le Tour des années 2020 n’oublie pas que célébrer un territoire, c’est aussi le respecter…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne