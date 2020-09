US Open: l'Allemand Alexander Zverev qualifié pour la finale

L'Allemand Alexander Zverev célèbre son point gagnant dans le match de semi-finale qui l'a ooposé à l'Espagnol Pablo Carreno, qui lui ouvre la voie de la finale de l'US open, à Flushing Meadows, New york, le 11 septembre 2020 Busta of Spain on Day Twelve of the 2020 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 11, 2020 in the Queens borough of New York City. Al Bello/Getty Images/AFPNEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 11: Alexander Zverev of Germany celebrates winning match point during his Men's Singles semifinal match against Pablo Carreno Busta of Spain on Day Twelve of the 2020 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 11, 2020 in the Queens borough of New York City. Al Bello/Getty Images/AFP

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP