F1: Gasly abandonne dès le 1er tour du Grand Prix de Toscane, une semaine après sa victoire surprise à Monza

Publicité Lire la suite

Mugello (Italie) (AFP)

Le Français Pierre Gasly, vainqueur surprise du Grand Prix de Monza il y a une semaine a été poussé à l'abandon dès le 1er tour de l'inédit Grand Prix de Toscane sur le circuit du Mugello en Italie.

Parti en 16e position sur la grille, le Normand, qui a touché l'arrière d'une Alfa Romeo, visiblement celle de Kimi Raikkonen, s'est ensuite retrouvé pris dans un accident impliquant plusieurs monoplaces, dont la Red Bull de Max Verstappen, contraint à l'abandon, et la Ferrari de Sebastian Vettel, qui a dû passer par les stands pour changer d'aileron avant.

"J'étais entre Grosjean et Giovinazzi et je n'ai rien pu faire. C'est vraiment décevant. Les essais se sont bien passés. On a raté notre qualification mais on savait pourquoi. On pensait pouvoir remonter. J'étais confiant pour remonter, je suis vraiment déçu."

Impliqué lui aussi dans cet accident, le Français Romain Grosjean a réussi à s'extirper et à repartir du bac à graviers alors que l'ensemble du peloton des monoplaces était neutralisé derrière la Safety car.

© 2020 AFP