Top 14: Toulon attend un rebond, première pour le Stade français

Paris (AFP)

Battu dès la première journée, Toulon tentera de rebondir dans son stade contre Lyon, un autre mauvais élève de la rentrée, dimanche en clôture de la 2e journée, marquée aussi par le premier match du Stade français depuis six mois.

Quatrième du classement avant l'arrêt de la saison 2019-2020 en mars, le RCT comptait honorer son statut de solide prétendant aux phases finales. Mais à la Rochelle, le weekend dernier, les espoirs toulonnais ont été douchés par une équipe bien plus joueuse et mieux organisée (29-15).

"On passe à côté (...) On s'est mis dedans tout seul en manquant l'entame. C'est dommage car nous avons été plutôt propres lors des matchs amicaux et là nous manquons de discernement", avait déploré l'entraîneur Patrice Collazo qui attend une réaction pour les retrouvailles de son équipe avec ses spectateurs, environ 5.000 attendus au stade Felix-Mayol.

Il est important pour les Toulonnais d'éviter une nouvelle déconvenue, qui pourrait faire tâche pour la confiance à six jours de la réception des Scarlets, lors des quarts de finale du Challenge européen.

Mais le RCT n'est pas vraiment en pleine possession de ses moyens, en particulier à l'ouverture. Anthony Belleau s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche contre le Stade rochelais, et Louis Carbonel a subi un choc à la tête qui ne lui permet pas de jouer dimanche.

C'est le demi de mêlée international Baptiste Serin qui va dépanner au poste d'ouvreur.

Collazo a dû aussi revoir sa deuxième ligne, puisque le champion du monde sud-africain Eben Etzebeth est touché aux côtes et que l'international français, Romain Taofifénua, souffre lui d'une épaule.

La situation n'est pas simple pour le RCT mais son adversaire du LOU a lui aussi laissé des plumes dans sa première bataille, perdue à domicile contre le Racing 92 (27-23).

- Retour de Bastareaud au stade Mayol -

Plusieurs forfaits sont à noter du côté du club rhodanien, dont la préparation a été très perturbée par plusieurs cas d'infection au nouveau coronavirus: le pilier droit Francisco Gomez-Kodela, le troisième ligne Patrick Sobela, le centre Charlie Ngatai (commotions), le centre Pierre-Louis Barassi (épaule) et le troisième ligne aile Dylan Cretin (ischios-jambiers).

Le Lyon olympique universitaire récupère en revanche le demi de mêlée Jean-Marc Doussain, mais pas son capitaine, lui aussi demi de mêlée, Baptiste Couilloud, encore trop juste pour figurer sur la feuille de match. Il pourra aussi compter, en N.8, sur Mathieu Bastareaud, un peu comme chez lui au Stade Mayol, ayant passé huit saisons au RCT (2011-2019).

Le Stade français se présentera lui à Castres en manque de repères. Le club parisien, dernier du classement lors de l'arrêt de la saison passée, n'a pas joué depuis six mois, pas même un match amical! La conséquence à la fois du confinement puis d'une vague de contaminations au Covid-19 au sein de son effectif, qui l'a privé de rencontres de préparation.

"Face à une équipe qui conteste tout, on s'attend à un gros débat d'entrée", a dit le demi de mêlée Arthur Coville. La rencontre scellera le retour en compétition sur un banc français de l'entraîneur argentin Gonzalo Quesada, architecte du dernier sacre en Top 14 du club parisien en 2015.

Pour Castres, qui affiche un effectif quasiment au complet, il s'agira de confirmer, avec la manière, la victoire difficilement obtenue à Agen (26-22) le weekend dernier, et ainsi de préparer au mieux le déplacement à Leicester, le 20 septembre, en Challenge européen.

