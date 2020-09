Tour de France: ça roule toujours pour la boutique officielle

Au départ, sur la route, et à l’arrivée des étapes, les petits camions jaunes de la boutique officielle de la Grande Boucle sont partout, et les vendeurs ne chôment pas. Contrairement aux attentes, les restrictions dues au contexte sanitaire et le report de l’événement en septembre n’ont pas tué le commerce des souvenirs estampillés Tour de France, loin de là.

Publicité Lire la suite

Un bidon pour le fiston, une casquette pour la sœurette, et un t-shirt parce qu’il faut marquer le coup : à Clermont, ce samedi matin, toutes les excuses sont bonnes pour offrir, ou s’offrir, un souvenir « Tour de France ». Le camion-boutique est une petite ruche jaune autour de laquelle bourdonne constamment le chaland, peu importe la saison.

« On avait beaucoup d’incertitudes avec ces dates décalées, surtout après un départ timide et tendu, à Nice, qui venait de passer en "zone rouge Covid", reconnaît Clément, l’un des responsables, cinq ans d'expérience dans la boutique. Mais depuis une grosse semaine, je suis très agréablement surpris. Il y a du monde, de l’engouement, et les chiffres de vente sont similaires à ceux de juillet, parfois même meilleurs selon les jours. »

Quand le Tour passe, la ville s’arrête

Serait-ce le temps, très agréable depuis le départ, une irrésistible envie de sortir, de participer à la fête ? Sans doute un peu de tout ça. En tout cas, en l’absence de l’habituelle clientèle étrangère du Tour, les Français sont au rendez-vous et tout le monde joue le jeu.

« Quand la course passe dans une région, les entreprises laissent sortir les salariés, les écoles organisent une sortie pour les enfants, et tout ça, c’est très intéressant pour nous parce que les gens s’arrêtent », note Clément, qui doit tout de même composer cette année avec un dispositif réduit, et forcément de nouvelles contraintes : « Avec plus de véhicules et de personnels, on pouvait tenter des coups, partir avant ou après la caravane. Aujourd’hui, on doit bien étudier le parcours, les villes traversées, et adopter la stratégie la plus pragmatique possible pour s’arrêter aux bons endroits. »

Pour la 15e étape, ce dimanche 13 septembre, le choix sera limité, les accès aux cols de la Biche et du Grand Colombier étant interdits au public.

La boutique itinérante se déplace du départ à l'arrivée en suivant le parcours de la course. Thomas de Saint-Léger/RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne