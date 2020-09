Tour de France: «J’avais pris Roglic et Pogaçar dans mon équipe virtuelle»

Depuis le départ du Tour de France, Pierre-Luc Périchon nous livre ses impressions de l’intérieur du peloton. Dans ce 5e épisode de ses carnets de bord, le capitaine de route de l’équipe Cofidis évoque la domination des Slovènes et la semaine difficile de son leader, Guillaume Martin, tombé de la 3e à la 11e place du classement général.

La poisse de Guillaume Martin

« Guillaume a été pris dans deux chutes et il a eu un ennui mécanique aujourd’hui (dimanche 13 septembre), au pied du Grand Colombier, la dernière difficulté de la journée. Ça fait partie du jeu, mais c’est rageant quand ça arrive sur le Tour de France, et à ce moment-là de la course. On peut aussi regarder le verre à moitié plein et se dire qu’il a réussi à limiter la casse, alors que d’autres, comme Bernal, ont coulé (ndlr : le tenant du titre a perdu, toutes ses chances de victoire finale en concédant plus de 7 minutes au vainqueur de l’étape, Tadej Pogaçar). En perdant du temps sur les coureurs du Top 5, Guillaume devient aussi moins dangereux et cela pourrait lui permettre d’obtenir un bon de sortie pour une échappée. »

Premier français

« Avec l’abandon de Romain Bardet, Guillaume est le seul représentant français dans le match pour le classement général, mais ça ne signifie pas plus de pression pour lui ou pour l’équipe. Notre objectif n’est pas de terminer devant tous les autres coureurs tricolores, mais de montrer que Guillaume peut rivaliser avec les meilleurs coureurs du monde, et je crois qu’il est en train de le faire. »

Le championnat de Slovénie

« Les performances de Roglic et Pogaçar ne sont pas si surprenantes que ça. On les connait depuis un certain temps. L’évolution de Roglic se constate depuis plusieurs années, et son jeune compatriote avait marqué la Vuelta l’an dernier (3 victoires d’étape, 3e du général). Ce qui étonne, c’est qu’ils dominent à ce point. Pour l’anecdote, je participe au jeu en ligne du Tour de France, et je les avais sélectionnés tous les deux dans mon équipe de départ. On savait déjà avant le Tour qu’ils allaient être présents. »

La troisième semaine

« Après cette grosse semaine, je suis plutôt concentré sur ma récupération, je ne pense pas encore à ce qui nous attend. Je sais que le menu est assez costaud, mais en même temps, ce sont les coureurs qui dictent le tempo et décident de l’intensité de la course. J’espère simplement qu’on arrivera à Paris avec une étape dans la musette. Si vous participez aussi au jeu en ligne et que je dois vous donner un indice, je vous conseille de miser sur Guillaume Martin pour une victoire d’étape. Nous avons aussi Jesus Herrada et Nicolas Edet qui sont en forme et peuvent tirer leur épingle du jeu dans une échappée sur les routes des Alpes. »

Les Slovènes sont aussi au bord des routes. En vacances avec les enfants en Italie, Klement a changé ses plans pour soutenir #Roglic et #pogacar @TamauPogi sur les routes françaises. « On dort dans la voiture mais c’est une super expérience » #TDF2020 #tourdefrance2020 pic.twitter.com/AJKNOh4ruV Thomas de Saint Leger (@ThomasdeStLeger) September 13, 2020

