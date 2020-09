Tour de France: le Colombien Rigoberto Uran à l’assaut des Alpes et du podium

Après la déconvenue du vainqueur sortant Egan Bernal (Ineos), Rigoberto Uran (Education First Pro Cycling), actuellement troisième du Tour de France cycliste au classement général, pourrait sauver la Grande boucle des Colombiens s’il brille lors de la traversée des Alpes en troisième semaine.

Publicité Lire la suite

Septième du Tour de France 2019, Rigoberto Uran est désormais avec Miguel Ángel López (Astana - 4e à 01'45''), le coureur qui pourrait sauver les Colombiens après la terrible défaillance d’Egan Bernarl lors de la 15e étape dimanche 13 septembre où il a été lâché par le groupe maillot jaune, à 13 kilomètres de l’arrivée. Le tenant du titre a cédé plus de sept minutes au vainqueur du jour Tadej Pogacar (UAE Emirates) alors que le maillot jaune est sur les épaules de Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Un corps pratiquement guéri

Troisième au classement général à 01'45'', Rigoberto Uran va-t-il résister lors de la troisième semaine, lui qui avait terminé à la deuxième place du Tour en 2017 à 54 secondes de Christopher Froome ? Rigoberto Uran va devoir traverser les Alpes avec les meilleurs pour rester sur le podium. Et le menu est assez copieux.

« Mon corps est pratiquement entièrement guéri. J'ai fait beaucoup de rééducation quand j'étais en Colombie, et je le sens quand je monte sur le vélo », a commenté le natif d’Urrao avant le départ de la Grande boucle. En septembre 2019, Uran, 32 ans, avait vécu un véritable cauchemar sur la sixième étape du Tour d'Espagne après une chute. Il s’était fracturé la clavicule gauche, l’omoplate, deux côtes et son poumon gauche était perforé. Pourtant, le deuxième du Tour d’Italie 2013 derrière Vincenzo Nibali semble pouvoir se relever de tout. Il n’a que 14 ans lorsque son père est assassiné par des paramilitaires d’extrême droite alors que la Colombie est en proie à la violence.

À la fin de la première semaine, Uran, sixième du général, à 32 secondes seulement du maillot jaune Primoz Roglic semblait confiant. « Les sensations sont là », disait-il sur le site internet de la formation Education First Pro Cycling. Vendredi 11 septembre, son coéquipier et compatriote Daniel Martinez, s’était imposé au Puy Mary lors de la quatorzième étape, de quoi donner encore plus de confiance à l’équipe pour soutenir le leader.

Plus le soutien de Sergio Higuita

Seule ombre au tableau, le champion de Colombie Sergio Higuita a été contraint à l'abandon lors de la 15e étape. Un aide en moins pour Uran lors de cette troisième semaine qui s’annonce dantesque. Il pouvait jusque-là compter sur ce jeune grimpeur talentueux, son meilleur soutien en montagne avec Daniel Martinez.

« La semaine à venir est une semaine importante et quand vous perdez un coéquipier, cela rend tout le monde un peu triste, mais nous sommes juste soulagés que ses blessures ne soient pas graves, il va bien. Nous devons simplement nous assurer que nous serons concentrés jusqu'au dernier jour », commente Rigoberto Uran. « Rigoberto va très bien, il pourrait gagner le Tour, ou du moins être sur le podium et je voulais être là avec lui », regrette Sergio Higuita.

S’il garde sa troisième place, Rigoberto Uran pourrait monter pour la deuxième fois de sa carrière sur le podium protocolaire lors de l’arrivée sur les Champs-Elysées dimanche 20 septembre. Pas de quoi faire oublier la déconvenue de Bernal pour le peuple colombien qui pourra tout de même se consoler un peu avec une bonne performance de Rigoberto Uran.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne