Tour de France: le président Macron ne sera pas dans la voiture de Christian Prudhomme

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président de la République Emmanuel Macron sera dans la voiture de François Lemarchand et non dans celle du directeur du Tour de France Christian Prudhomme, lors de sa visite mercredi 16 septembre sur la 17e étape. « Ce dispositif a été adopté afin d'éviter toute interprétation », quelques jours après l'isolement que s'est imposé le Premier ministre Jean Castex venu sur le Tour dans les Pyrénées, a déclaré Christian Prudhomme. Le directeur du Tour est revenu mardi 15 septembre à son poste après avoir été à l'isolement pendant une semaine à cause d'un test positif au Covid-19. Il a subi lundi un autre test dont le résultat a été négatif. La 17e étape du Tour est l'étape-reine de cette édition avec deux cols hors catégorie au programme, la Madeleine et le col de la Loze, une montée inédite pour atteindre le point le plus haut de cette édition (2304 m d'altitude) qui offre aussi un panorama jusqu'au Mont Blanc. Ce sera la troisième visite d'Emmanuel Macron sur le Tour de France depuis sa prise de fonctions à l'Élysée en 2017.