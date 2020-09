Transfert: le Néerlandais Memphis Depay bientôt au FC Barcelone (médias)

Publicité Lire la suite

La Haye (AFP)

L'attaquant néerlandais Memphis Depay s'apprête à quitter l'Olympique lyonnais pour rejoindre le FC Barcelone pour 25 millions d'euros, a rapporté mardi le quotidien néerlandais De Telegraaf.

L'international de 26 ans retrouvera en Catalogne son compatriote Frenkie de Jong et l'entraîneur Ronald Koeman, qui l'a fait démarrer en sélection.

"Le FC Barcelone espère confirmer le transfert officiellement et présenter Depay au Camp Nou plus tard dans la semaine", a indiqué De Telegraaf.

Le montant du transfert serait de 25 millions d'euros selon le quotidien, plus cinq millions d'euros à la fin de cette saison, et deux millions d'euros de bonus.

"L'association entre Memphis Depay et Lionel Messi constituera un défi intéressant pour Koeman car les deux joueurs brillent davantage chacun dans un rôle d'électron libre", observe De Telegraaf.

Ronald Koeman était à la recherche d'un attaquant après avoir signifié à l'Uruguayen Luis Suarez qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir.

Memphis Depay avait annoncé qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat d'un an en France et n'a jamais caché ses envies de jouer "pour un plus grand club" que l'Olympique lyonnais.

L'interruption du championnat de football en France, provoquée par la pandémie de coronavirus, qui a chamboulé le calendrier de la saison, a donné le temps au Néerlandais de se rétablir d'une opération au genou droit, après sa rupture d'un ligament croisé le 15 décembre.

L'Olympique lyonnais a atteint en août le stade des demi-finales de Ligue des champions avant d'être éliminé par le Bayern Munich (3-0).

© 2020 AFP