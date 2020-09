Italie: la Serie A au stade de l'impatience

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Les clubs italiens réclament le retour des tifosi dans les stades, encore fermés pour la reprise de la Serie A, mais les faire revenir ne sera pas forcément simple dans un pays très touché par le coronavirus et où les gradins n'étaient pas toujours pleins avant la crise.

"Ma crainte, c'est que malheureusement on se soit déjà habitué à des stades sans public", redoute auprès de l'AFP Pippo Russo, sociologue et blogueur spécialiste du ballon rond.

"Cette interruption pourrait être l'ultime accélérateur vers un +calcio+ sans public, particulièrement en Italie où il y a déjà une tendance assez nette à déserter les stades, qui sont très remplis pour la Juventus ou à San Siro, mais semi-déserts dans d'autres villes", ajoute-t-il.

Selon le site spécialisé Calcio et finanza, la fréquentation était pourtant repartie à la hausse la saison dernière, avant la pause forcée due au Covid-19.

Mais le taux de remplissage en Serie A, de l'ordre de 70%, restait encore loin derrière la Premier League et la Bundesliga (+90%) mais aussi derrière la Liga espagnole (76%), se situant au niveau de la Ligue 1, selon les calculs de ce site spécialisé sur l'économie du foot.

"Si on voulait plaisanter, on pourrait dire que, dans plusieurs stades italiens, la distanciation sociale entre supporters était déjà possible avant la pause due au coronavirus", résumait le site dans son article.

- "Des matches d'entraînement" -

Joueurs, entraîneurs et clubs, les premiers en manque d'ambiance, les derniers en manque d'argent frais, sont nombreux à réclamer une réouverture des stades.

"J'ai regardé quelques matches dans les stades vides mais j'ai arrêté, parce que c'était triste", a lancé fin août le sélectionneur italien Roberto Mancini.

Même sentiment chez le capitaine de la Juventus Giorgio Chiellini: "sans les supporters, ça ressemble à des matches d'entraînement, même quand tu joues pour des objectifs importants".

Quelques matches amicaux ont pu se jouer devant des supporters. Mais pour le championnat, c'est pour le moment à huis clos complet, en dépit des efforts de la Juve qui a sollicité une ouverture partielle de son stade pour la 1re journée face à la Sampdoria.

Le champion d'Italie, qui vient d'annoncer des pertes accrues attribuées à la crise sanitaire, et tous les autres clubs professionnels devront probablement attendre octobre pour espérer un feu vert des autorités.

L'Italie est pour le moment focalisée sur les conséquences éventuelles sur la circulation du coronavirus de la réouverture des écoles, lundi, après six mois de fermeture.

"Sans les supporters, le système risque de s'effondrer", a toutefois estimé la semaine dernière le président de la Ligue de football, Paolo Dal Pino.

- Des stades vieillissants -

Outre le "quand" et le "comment" rouvrir les stades, une autre question tient à la volonté des supporters d'y retourner, dans le premier pays européen à avoir été touché de plein fouet par le Covid-19. L'épidémie y a fait plus de 35.500 morts.

"Il faut voir si les gens reviennent au stade. Parce que même si des séparations sont installées, il reste la situation potentiellement dangereuse des entrées avec des supporters arrivant et sortant plus ou moins par les mêmes portes", observe pour l'AFP Gianfranco Teotino, éditorialiste à la Gazzetta dello Sport et à la Rai.

"De toute évidence, on repartirait avec un taux d'occupation encore plus faible (qu'avant l'interruption), et certains redoutent déjà que les billets soient plus chers, car il y aura moins de places disponibles et les mesures sanitaires ont un coût pour les clubs. Et si c'est plus cher, est-ce que les gens vont revenir?", s'interroge-t-il.

Faire revenir les supporters est un sujet sur lequel planche le football italien bien au-delà d'ailleurs des seules questions sanitaires, en tentant de moderniser des équipements pour beaucoup vieillissants.

Aujourd'hui, parmi les grands clubs de Serie A, seule la Juventus dispose d'un stade moderne. L'Atalanta est en train de rénover le sien et pourra accueillir la Ligue des champions cette saison au Gewiss Stadium après avoir dû "s'exiler" à San Siro l'an dernier.

Plusieurs clubs travaillent sur des projets à plus ou moins long terme: les deux milanais avec un nouveau stade envisagé à côté de l'antique San Siro, la Roma, avec son nouveau propriétaire américain Dan Friedkin à la manoeuvre, ou encore la Fiorentina.

A condition, souligne le sociologue Pippo Russo, qu'il soit "possible un jour de retourner en masse dans les stades".

