Top 14: les clubs d'accord pour attaquer en justice la FFR sur la mise à disposition des internationaux

Les clubs de Top 14 ont voté à l'unanimité mercredi pour saisir le Conseil d'Etat dans le litige qui les oppose à la Fédération française de rugby concernant la mise à disposition des internationaux durant l'automne, a-t-on appris de sources concordantes.

Cette procédure ne sera toutefois engagée que faute de solution amiable trouvée entre les clubs, associés à la Ligue nationale de rugby (LNR), et la FFR, a expliqué à l'AFP une source proche de la LNR confirmant des informations de presse.

La LNR a proposé plusieurs rendez-vous de conciliation à la fédération. Sans accord trouvé d'ici lundi soir, les clubs et la LNR lanceront la procédure auprès du Conseil d'Etat, a expliqué cette source ainsi que le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti.

"En votant à l'unanimité, le rugby professionnel a montré sa force et montré qu'il était soudé", a commenté M. Lorenzetti à l'issue d'une réunion en visioconférence entre les dirigeants de clubs, ou leurs représentants, et la LNR.

Les dirigeants du Top 14 et la FFR sont en désaccord concernant la durée de mise à disposition des internationaux au XV de France pour la fenêtre internationale automnale prévue du 24 octobre au 6 décembre. La FFR exige de bénéficier des internationaux pour six matches, la LNR et les clubs ne sont d'accord que pour cinq rencontres, alors même que le championnat continuera de se dérouler en parallèle.

World Rugby, l'instance dirigeante du rugby mondial dont le vice-président est le président de la FFR Bernard Laporte, avait décidé fin juillet d'étendre la fenêtre internationale de trois à six week-ends pour permettre aux fédérations de renflouer les caisses mises à mal par la pandémie de Covid-19.

Le XV de France doit ainsi disputer six matches durant cette période: une rencontre de préparation le 24 octobre contre le pays de Galles, son dernier match du Tournoi des six nations 2020, qu'elle peut encore remporter, face à l'Irlande le 31 octobre au Stade de France. Puis elle doit participer à quatre matches comptant pour l'Autumn nations Cup, une nouvelle compétition lancée cette saison avec huit équipes, celles du Tournoi plus les Fidji et la Géorgie.

Pour les clubs, cela induit de prendre en charge les salaires des joueurs, d'assurer les coûts liés aux blessés éventuels dans un contexte compliqué, en raison des conséquences économiques de la pandémie de nouveau coronavirus.

