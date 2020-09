Tour de France: les Alpes aux couleurs de la Slovénie

Avec Primoz Roglic en jaune et Tadej Pogaçar à la 2e place au départ de la 17e étape, le drapeau slovène flotte dans les hauteurs du classement général, et depuis quelques jours au bord des routes françaises. Comme leurs coureurs, les supporters du pays sont beaucoup moins discrets qu’à l’accoutumée, notamment dans les Alpes.

Publicité Lire la suite

C’était le plan : Klement et ses deux jeunes enfants – un garçon, une fille – devaient passer des vacances tranquilles en Italie, dans la région de Milan. Et puis l’écho du Tour a franchi les Alpes, apportant avec lui une nouvelle inattendue : deux compatriotes aux commandes de la plus grande course cycliste du monde. Ni une, ni deux, la petite famille, flanquée d’un grand drapeau blanc-bleu-rouge, se met en route.

« On s’est décidé le vendredi matin, et après le lendemain, après le déjeuner, nous étions partis », raconte le père de famille, qui en plus réalise un vieux projet : « Je voulais aller voir le Tour depuis longtemps, et cette année, grâce à Primoz et Tadej, c’était vraiment l’occasion parfaite. Comme ça n’était pas prévu, je n’ai rien pu réserver donc on dort dans la voiture, mais les enfants sont super excités : pour eux, c’est l’aventure ! ». Une aventure, et à raconter dans la cour de récré, la drôle d’histoire de ce drôle d’été : deux gamins de leur petit pays bizutant l’ensemble du peloton international.

Des performances médiatisées

Grande comme la Picardie, peuplée par deux millions d’habitants, la Slovénie fournit donc les deux meilleurs coureurs actuels de ce Tour, et ça avec, une partie de l’ambiance. Quand ils descendent des podiums, Roglic et Pogaçar sont désormais escortés par des applaudissements nourris, surtout depuis que la course se rapproche des frontières de l’Italie voisine.

Au bord des routes, les drapeaux du pays, absents, ou alors très discrets, au départ de Nice le 29 août, sont de plus en plus visibles. « Nous sommes fiers », affirme Inès dans un Français un peu hésitant. En voyage d’affaire dans la région lyonnaise, elle a prolongé son séjour pour apercevoir ces cyclistes dont tout le pays parle.

« Chaque jour, il y a des directs à la télévision, des émissions, des articles dans les journaux. Le cyclisme était déjà un sport assez populaire, mais là, c’est plus fort », raconte cette femme d’une quarantaine d’années, pour qui le secret du talent de ses compatriotes s’explique facilement : « Nous sommes petits, alors nous voulons montrer que nous sommes au moins aussi forts que les autres. » Et pour elle, entre Pogaçar et Roglic, impossible de choisir. Il le faudra, pourtant, devant le duel fratricide qui s’annonce.

Inès et son compagnon ont assisté au passage du Tour de France dans l'Ain, dimanche 13 septembre. Thomas de Saint-Léger/RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne