Basket NBA: Pascal Siakam dans la 2e équipe de rêve de la saison

Le Camerounais Pascal Siakam (à gauche). Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports

Texte par : David Kalfa

Pascal Siakam fait partie de la deuxième meilleure équipe de la saison 2019-2020 du championnat nord-américain de basket-ball (NBA). L’ailier fort des Raptors de Toronto figure dans le deuxième meilleur cinq (All-NBA Second Team) de la saison régulière aux côtés de Kawhi Leonard (Clippers), Nikola Jokic (Nuggets), Damian Lillard (Trail Blazers) et Chris Paul (Thunder). Le meilleur cinq, lui, est composé de LeBron James et Anthony Davis (Lakers), Giannis Antetokounmpo (Bucks), James Harden (Rockets), ainsi que de Luka Doncic (Mavericks). Le Camerounais, qui avait été élu joueur ayant le plus progressé (Most Improved Player) en 2019, a franchi un nouveau palier, avec des moyennes par match de 22,9 points, 7,3 rebonds et 3,5 passes décisives. Il imite par ailleurs son compatriote Joël Embiid qui avait intégré la All-NBA Second Team en 2018 et 2019.