Rugby: Castres éliminé du Challenge européen à cause du coronavirus

Le Castres Olympique sort du Challenge européen sans jouer. Le club tarnais devait affronter les Anglais de Leicester, dimanche 20 septembre, à l'extérieur dans le cadre des quarts de finale. Mais ce samedi, à la veille du match, l'organisateur des compétitions européennes (EPCR) a officialisé l'élimination de Castres. La raison : quatre cas de contamination au Covid-19 au sein de l'effectif castrais (trois joueurs et un membre du staff). Or, la limite pour se rendre un Angleterre, où devait avoir lieu le match, est de trois cas maximum. L'EPCR a donc demandé au CO de déclarer forfait.