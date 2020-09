Tournoi de Rome: Halep, première qualifiée pour les demi-finales

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Simona Halep, tête de série N.1, est la première qualifiée pour les demi-finales du tounoi de tennis de Rome, après l'abandon de la Kazakhe Yulia Putintseva samedi au second set de leur quart de finale.

"Je veux vraiment gagner ce tournoi. J'adore jouer ici, j'ai fait cinq demi-finales (en comptant celle de cette année, ndlr), donc j'espère avoir une chance dans un avenir très proche", a commenté la Roumaine, battue en finale en 2017 et 2018.

La Roumaine dominait largement le match (6-2, 2-0, après 45 minutes de jeu) quand Putintseva, récente quart de finaliste de l'US Open, a fait signe qu'elle abandonnait et est venue la saluer.

"Je suis très contente de mon match. Je me sentais vraiment bien sur le court, beaucoup mieux qu'au match précédent (victoire sur l'Ukrainienne Dayana Yastremska 7-5, 6-4)", a-t-elle estimé.

Halep aligne ainsi sans forcer sa 12e victoire consécutive, une série qui avait débuté avant l'interruption des compétitions pour cause de coronavirus avec un titre à Dubaï en février et s'est poursuivie à la reprise avec son titre à Prague en août et ses trois victoires à Rome cette semaine.

La tête de série N.1 avait choisi de ne pas participer aux tournois sur dur de New York afin notamment de mieux préparer Roland-Garros, qui débute dans un peu plus d'une semaine.

Halep rencontrera en demi-finales, dimanche, la Bélarusse Victoria Arazenka (14e mondiale) ou l'Espagnole Garbine Muguruza (17e).

© 2020 AFP