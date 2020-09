Ligue 1: Maçon, symbole de la nouvelle vague à Saint-Etienne

Publicité Lire la suite

Saint-Étienne (AFP)

Il est l'un des symboles du renouveau des Verts: très en vue jeudi à Marseille où Saint-Etienne s'est imposé (2-0), le défenseur Yvann Maçon et les Verts mettent en jeu leur étonnante position de leader à Nantes, dimanche (17H00) lors de la 4e journée.

Agé de 21 ans, il a été la première recrue, en janvier dernier, du manager général Claude Puel, arrivé dans le Forez le 4 octobre 2019.

"Dans notre projet, il faut mettre en place un groupe qui va se développer et grandir pour l'avenir du club", a encore rappelé le technicien, avant le match au Vélodrome pour définir sa ligne directrice qui fait la part belle à la promotion des jeunes.

Contre l'OM, la moyenne d'âge de son équipe était de 21 ans et 7 mois.

Et les premiers résultats de la saison valident les choix de Puel avec trois victoires, aucune défaite, six buts inscrits et aucun encaissé.

A Marseille, outre Maçon, le jeune Aimen Moueffek (19 ans), qui a remplacé dès la 9e minute l'arrière droit vétéran Mathieu Debuchy (35 ans), blessé, a fait ses débuts dans l'élite.

Lucas Gourna-Douath (17 ans), un milieu de terrain, a lui participé pour la deuxième fois après son entrée contre Strasbourg.

International guadeloupéen des moins de 20 ans, Yvann Maçon a débarqué à Saint-Etienne en provenance de Dunkerque, club de haut de tableau de National 1, un niveau où il a disputé 20 rencontres.

"Venir à Saint-Etienne était une opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer", a déclaré le joueur début septembre.

- Un droitier à gauche -

Avant la crise sanitaire et le confinement, il n'a fait que deux apparitions en L1 mais son adaptation et ses progrès sont très rapides, au point d'avoir su saisir l'opportunité de prendre une place dans le onze type dès ce début de saison.

Sans pour autant que ce soit facile. Droitier, formé comme milieu de terrain, il était venu initialement pour doubler le poste de Debuchy. Au final, il évolue sur le côté gauche, qui n'est pas le sien. Il a saisi sa chance en profitant notamment de l'indisponibilité sur blessure du Brésilien Gabriel Silva.

"Je n'avais jamais joué à gauche avant mon arrivée ici, mais je commence à prendre mes repères. Mais le plus important pour moi est d'être sur le terrain. Je travaille mon pied gauche, ça commence à venir", a-t-il confié, il y a une dizaine de jours, au journal But Saint-Etienne.

Ses progrès sont également sensibles et ses performances en hausse, même au niveau de la concentration, son point faible au moment de son arrivée à Saint-Etienne.

"En National, des choses pouvaient passer, pas en Ligue 1", reconnaît le joueur qui est parvenu à neutraliser Florian Thauvin.

A Marseille, dans la phase défensive, il a réussi huit tacles et récupéré neuf ballons.

Offensivement, les centres d'Yvann Maçon ont été un danger constant pour l'OM et il a notamment permis à Romain Hamouma d'ouvrir la marque.

Après trois journées, l'AS Saint-Etienne possède la meilleure défense du championnat. Les Verts sont la seule équipe, avec Bordeaux, à n'avoir encore encaissé aucun but.

A Nantes, les Verts et Maçon tenteront donc de continuer à bâtir leur aventure en tête du classement.

