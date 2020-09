Meilleur footballeur d’Europe: De Bruyne, Lewandowski, Neuer finalistes

Le Belge Kevin De Bruyne, le Polonais Robert Lewandowski et l'Allemand Manuel Neuer (de gauche à droite) sont finalistes pour le trophée de meilleur joueur UEFA de la saison 2019-2020. Photos/Reuters - Montage/RFI

Texte par : David Kalfa

Le gardien de but allemand Manuel Neuer, son coéquipier polonais au Bayern Munich Robert Lewandowski, et le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne, sont les trois finalistes pour le trophée de meilleur footballeur d’Europe de la saison 2019-2020 qui sera remis le 1er octobre par la confédération européenne (UEFA). Neuer et Lewandowski ont notamment remporté la Ligue des champions, tandis que De Bruyne a été élu meilleur joueur du Championnat d’Angleterre avec Manchester City. Lionel Messi n'est que 4e et Cristiano Ronaldo 10e. Chez les femmes, ce sont la Française Wendie Renard (Olympique lyonnais) et son ancienne coéquipière anglaise Lucy Bronze (Manchester City) ainsi que la Danoise Pernille Harder (Wolfsburg, puis Chelsea) qui sont nommées. À noter que des trophées de meilleur entraîneur et de meilleure entraîneure seront également remis, à cette occasion.