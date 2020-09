Rugby/Altrad: Bernard Laporte toujours en garde à vue

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le patron du rugby français Bernard Laporte, soupçonné d'avoir usé de son influence en faveur de Montpellier, le club de Mohed Altrad, grand argentier de ce sport, se trouvait toujours en garde à vue mercredi matin, a-t-on appris d'une source proche du dossier qui a requis l'anonymat.

Le patron du groupe Altrad Mohed Altrad, propriétaire du Montpellier Hérault Rugby (MHR) et sponsor des Bleus, a également été placé en garde à vue par la police financière, tout comme le directeur général du Mondial-2023 Claude Atcher, et deux hauts responsables de la Fédération, Serge Simon et Nicolas Hourquet, avait détaillé mardi le parquet national financier (PNF) qui dirige cette enquête préliminaire ouverte en 2017.

Les gardes à vue, qui se déroulent à la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE), ont commencé mardi matin et peuvent durer jusqu'à 48h.

A l'issue des auditions, le parquet national financier peut décider de poursuivre l'enquête préliminaire, d'ouvrir une information judiciaire confiée à des juges d'instruction, ou bien mettre un terme aux investigations. Dans ce cas, il peut décider de classer le dossier sans poursuite ou de renvoyer les protagonistes en procès.

Laporte, 56 ans, est notamment soupçonné d'avoir favorisé Montpellier (Top 14) en intervenant auprès de la commission d'appel de la FFR pour faire diminuer des sanctions contre le club, fin juin 2017.

Il s'en est toujours défendu, même s'il a reconnu avoir téléphoné le 30 juin au président de la commission, Jean-Daniel Simonet.

Des inspecteurs généraux du ministère des Sports ont également établi, dans un rapport transmis à la justice, que les décisions de la commission ont été "modifiées", entre les 29 et 30 juin 2017, à des dates en lien avec ce coup de fil.

Le patron du rugby français a dénoncé mardi un calendrier judiciaire "révoltant" dans un courrier adressé aux clubs, alors qu'il brigue sa succession le 3 octobre.

