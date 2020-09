Un 3e match de sélections lors des fenêtres de mars et septembre 2021

Publicité Lire la suite

Budapest (AFP)

L'UEFA a annoncé jeudi avoir débloqué deux nouvelles dates pour des matches de sélections en mars et septembre 2021: ces deux trêves internationales comprendront donc trois rencontres au lieu de deux.

L'instance européenne du football, réunie jeudi à Budapest en comité exécutif en marge de la Supercoupe d'Europe opposant dans la soirée le Bayern Munich à Séville, va ainsi permettre aux fédérations de rattraper les matches amicaux des mois de mars et juin 2020, reportés pour cause de pandémie.

Ces trêves internationales à trois matches seront déjà mises en place en octobre et en novembre 2020 pour rattraper deux premières rencontres. Ainsi par exemple, l'équipe de France accueillera le 7 octobre l'Ukraine en amical, un match initialement prévu en mars dernier, avant ses deux duels de Ligue des nations contre le Portugal et en Croatie les 11 et 14 octobre.

Le programme sera donc chargé pour les champions du monde et toutes les autres nations: entre septembre 2020 et juillet 2021, une sélection qui atteindrait la finale de l'Euro aurait ainsi disputé 20 rencontres !

La confédération européenne du football a également acté les dates de la prochaine phase finale de la Ligue des nations, cette compétition créée pour remplacer les matches amicaux sans enjeu de l'automne. Ce "Final Four", regroupant les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue A (1re division) pour des demi-finales, une finale et une petite finale, aura lieu les 6-7 octobre (demi-finales) et le 10 octobre 2021 (petite finale et finale).

Trois pays ont exprimé leur intérêt pour organiser l'événement: l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne.

Initialement, ce tournoi final devait se tenir en juin 2021, mais ces dates sont désormais bloquées par la préparation à l'Euro 2021. Le tenant du titre de la première édition est le Portugal de Cristiano Ronaldo, également champion d'Europe en titre.

© 2020 AFP