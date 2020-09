Allemagne: ouverture de la chasse au Bayern

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

Dortmund, Leipzig et les autres clubs allemands se lancent ce week-end à la chasse au Bayern Munich, l'ogre de Bavière qui a pris la tête de la Bundesliga dès la première journée avec un retentissant 8-0 contre Schalke.

Le vainqueur de la Ligue des champions, qui se déplace à Hoffenheim, aura joué auparavant jeudi soir à Budapest la Supercoupe de l'UEFA contre Séville (21h00).

Comme en début de saison dernière, l'équipe qui reste sur huit titres consécutifs en Bundesliga est confrontée à un problème d'effectif, alors qu'il reste moins de deux semaines avant la clôture du mercato.

En l'absence de Kingsley Coman, qui n'a pas pu s'entraîner pendant 14 jours en raison d'une quarantaine (il avait côtoyé une personne infectée par le coronavirus), l'entraîneur Hansi Flick ne dispose que de deux ailiers d'expérience: Leroy Sané et Serge Gnabry. Les départs de Philippe Coutinho et Ivan Perisic, repartis après un prêt d'une saison, enlèvent des options au coach.

L'autre point faible potentiel est le couloir défensif droit, où Benjamin Pavard n'a pas de doublure.

Dortmund et Leipzig, les opposants les plus crédibles, ont débuté l'un et l'autre la semaine dernière par une victoire probante. Ils seront en déplacement samedi (15h30): Leipzig à Leverkusen et Dortmund à Augsbourg.

Le Hertha Berlin, qui occupe la deuxième place à la différence de buts, peut prendre la tête provisoirement vendredi, s'il remporte le match avancé à domicile contre l'Eintracht Francfort (20h30).

Programme:

Vendredi 25 septembre:

(20h30) Hertha Berlin - Eintracht Francfort

Samedi 26 septembre:

(15h30) Augsbourg - Dortmund

Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Bielefeld - Cologne

Mönchengladbach - Union Berlin

Mayence - Stuttgart

(18h30) Schalke 04 - Werder Brême

Dimanche 27 septembre:

(15h30) Hoffenheim - Bayern Munich

(18h00) Fribourg - Wolfsburg

