Bam Adebayo: «Hallucinant de vivre une saison NBA pareille»

Pilier du Heat de Miami, l'équipe sensation des playoffs dans la conférence Est, le pivot américain d'origine nigériane Edrice Femi « Bam » Adebayo explose au grand jour dans la bulle d'Orlando. Sélectionné au All Star Game en février dernier, puis retenu dans la seconde meilleure équipe défensive de la saison, Adebayo a encore un objectif en tête pour cet exercice 2020-2021 unique en son genre : gagner son premier titre NBA.

RFI : Bam Adebayo, quelle saison exceptionnelle pour vous, jusqu’à présent ! Une sélection au All Star Game, le prestigieux match annuel de gala entre les meilleurs joueurs NBA. Une sélection dans la deuxième meilleure équipe défensive de la saison. Et le Miami Heat qui n’est plus qu’à une victoire des finales NBA…

Bam Adebayo : Oui, c’est tout juste hallucinant de vivre une saison pareille. Je bosse dur pour en être là, mais je ne pensais pas que toutes ces bonnes choses pouvaient arriver si tôt dans ma carrière. Je suis encore très jeune, mais je n’ai pas peur d’avoir des responsabilités. Je reste concentré car il y a encore, je l’espère, deux ou trois semaines de compétition, mais je suis vraiment très heureux. Je parle tous les jours avec mes amis et ma famille, et je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons : je suis comme un fou de vivre cette expérience et de pouvoir représenter les miens au plus haut niveau. Il nous reste un match pour aller en finales NBA, et après c’est la dernière ligne droite pour atteindre mon rêve : gagner un titre NBA.

Vous avez grandi dans un quartier populaire de Newark, dans le New Jersey, une ville connue pour son très haut taux de criminalité, puis en Caroline du Nord. Vous êtes né d’une mère américaine et d’un père nigérian. Quel a été l’impact de la culture africaine dans votre enfance, et dans votre vie jusqu’à présent ?

Naija ! Naija ! [Il hurle, puis rigole]. Je suis très fier de mes origines nigérianes, et je porte cet héritage en moi tout le temps, pas seulement par mon nom qui ne laisse aucun doute sur mes origines ! [Rires] J’ai surtout vécu avec ma mère, mais mon lien avec la culture africaine, et nigériane surtout, est présent en moi, par la nourriture, par les membres de ma famille du côté de mon père, mais aussi parce que j’en parle souvent avec les autres Africains de la NBA, ainsi que l’un de mes coéquipiers à Miami, Gabe Vincent Nmadi, qui est le deuxième arrière de l’équipe nationale du Nigeria.

Votre duel avec Giannis Antetokounmpo au tour précédent, qui vient d’être élu meilleur joueur de la saison (MVP) pour la seconde année de suite, et qui partage avec vous un lien commun - ses origines nigérianes -, a été titanesque. Que représente-t-il pour vous ?

Giannis, c'est une référence, c'est un modèle pour beaucoup de monde et j'ai un immense respect pour lui. Il remporte un second trophée de MVP cette saison, et c'est mérité. Il est le leader d'une équipe qui est passée à un niveau supérieur, qui est l'une des toutes meilleures de la NBA et ce pour de longues années à venir. Il construit sa légende, et il sait quasiment tout faire sur le terrain. On se parle de temps en temps, et après la série face aux Bucks, il m'a dit : « Continue comme ça, je suis ce que tu fais de près et tu vas devenir l'un des meilleurs de la ligue. » Qu'il me dise cela, ça m'a beaucoup touché, venant d'un gars aussi humble et travailleur que lui, c'est vraiment super sympathique. Il est l'un des joueurs contre lesquels je galère le plus en défense car il n'a pas peur des contacts et de rentrer dans la raquette, et il a des bras tellement longs... [Rires] C'est toujours un gros challenge de jouer contre lui, mais j'aime ce genre de défi car cela m'aide à progresser plus rapidement.

Votre contre sur Jayson Tatum lors du match 1 des finales de conférence a marqué les esprits, surtout celui de Magic Johnson qui le considère comme l'action défensive la plus incroyable qu'il ait jamais vue en play-offs. Comment avez-vous réagi à cela ?

Ça a été un contre énorme, et ma main s'en est souvenue durant de longues heures après le match ! [Rires] Je n'ai pas trop eu de sensibilité sur deux de mes doigts durant de longues heures après ce contre, mais on peut dire que ça a valu le coup. Magic Johnson m'a beaucoup touché par son commentaire. Ce n'est pas tous les jours qu'une légende vous complimente. Donc je l'ai très bien pris. Beaucoup de gens m'ont dit de bonnes choses sur ce contre, mais je pense que celui-ci sera vraiment décisif si on se qualifie pour les finales NBA. Nous sommes à une victoire des finales NBA, mais rien n'est encore fait. Si on n'arrive pas à se qualifier pour les finales NBA, ce contre n'aura servi à rien, et sera seulement un moment marquant pour... Internet. [Rires].

On vous voit souvent parler avec les autres joueurs d'origine nigériane de la NBA, comme Giannis Antetokounmpo, Victor Oladipo, O.G Anunoby et Semi Ojeleye....

Oui c'est vrai, mais je parle aussi avec les autres joueurs africains de la NBA, et c'est très important pour moi. On est comme une famille. On est un peu comme des frères avec une grande partie d'entre eux, c'est certain. On échange beaucoup, on se soutient, et on se donne des conseils aussi. On veut marquer la ligue de notre empreinte, et essayer de suivre les pas des glorieux anciens, comme Hakeem Olajuwon et Dikembe Mutombo, par exemple. Quand on voit ce que des gars comme Pascal Siakam, Joël Embiid et Victor Oladipo font, on ne peut qu'être enthousiaste pour l'avenir. Je pense que le nombre de joueurs africains va continuer de croítre, et que le contingent en NBA sera de plus en plus important très rapidement.

Propos recueillis par notre correspondant à New York,

