L1: Lille-Nantes, avec Araujo pour enfin jouer les premiers rôles

Ancien remplaçant, désormais irremplaçable: davantage titulaire avec Lille, l'ailier brésilien Luiz Araujo espère montrer enfin "tout (son) potentiel" contre Nantes, vendredi (21h00) en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, avec la première place provisoire du classement à portée des Dogues.

Peu utilisé lors des deux premières journées, le milieu offensif a d'abord offert la victoire aux Lillois en toute fin de match face à Metz (1-0) en sortant du banc, puis il a confirmé comme titulaire à Marseille dimanche (1-1) en réalisant un match plein ponctué d'un nouveau but.

"Il a saisi une belle opportunité à Marseille. Il a fait un match complet et très intéressant", a souligné son entraîneur Christophe Galtier, qui le juge "décisif".

Souvent cantonné à jouer les seconds rôles depuis son arrivée dans le Nord en provenance du Sao Paulo FC à l'été 2017, le gaucher (24 ans) veut enfin s'imposer à Lille cette année.

"J'espère avoir l'opportunité de montrer mes qualités. Je suis très content de mon début de saison, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Je vais continuer pour pouvoir montrer ma valeur et aider l'équipe", a-t-il expliqué mercredi en conférence de presse.

- Maturation lente -

En trois saisons, Luiz Araujo a certes réalisé plusieurs coups d'éclat grâce notamment à sa superbe frappe et à sa qualité technique (14 buts), mais il n'a jamais réussi à devenir un titulaire indiscutable.

"C'est sûr, je ne suis pas heureux d'être remplaçant", a-t-il reconnu. "Je veux montrer que je peux être un bon titulaire, pas seulement un bon remplaçant."

Dernier Brésilien de l'effectif lillois après les départs de Thiago Mendes et Gabriel et les prêts de Thiago Maia et Leo Jardim, le gaucher aura une nouvelle chance de briller face aux Canaris vendredi.

"Contre Nantes, il va redémarrer comme titulaire car j'estime que quand un joueur est chaud, décisif, vous rend ce que vous attendez, il doit démarrer le match", a annoncé Christophe Galtier. "Il y a une saine concurrence dans le secteur offensif, à moi de profiter de la forme des uns et des autres".

Le technicien lillois, qui évoquait récemment la maturation un peu plus lente du joueur, sait que pour le mettre dans les meilleures conditions, il doit lui montrer qu'il compte sur lui.

- "Montrer tout mon potentiel" -

"Tous les joueurs ont besoin de confiance mais également de temps de jeu", confirme Araujo. "A partir du moment où j'aurai la confiance et du rythme, je pourrai être encore meilleur pour montrer tout mon potentiel que je n'ai pas encore exposé totalement", promet le natif de Taquaritinga.

Plusieurs fois annoncé sur le départ, l'ailier devrait rester dans le Nord, même si les choses pourraient changer pour lui s'il est maintenu dans son rôle de "super-sub" (super-remplaçant).

"Je veux rester au Losc et avoir la chance de montrer mon talent. Néanmoins, si je venais à ne pas avoir ma chance, je discuterais avec mes dirigeants pour évoquer la meilleure solution pour moi et le club", a-t-il déclaré mercredi.

Alors que Jonathan David et Burak Yilmaz, les deux attaquants arrivés cet été peinent encore à s'exprimer dans le collectif lillois, les joueurs de couloir, Luiz Araujo et Jonathan Bamba, buteur pour sa part lors des deux premières journées, auront encore de grandes responsabilités vendredi face à Nantes.

Il s'agira pour le Losc, 5e et encore invaincu, d'évacuer la frustration de son match nul à Marseille, où il a dominé le match mais s'est fait punir en fin de rencontre de son manque d'efficacité offensive. L'occasion aussi de s'emparer de la première place provisoire en attendant le choc des coleaders entre Saint-Etienne et Rennes, samedi.

