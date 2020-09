L1: Niane doit prendre son envol avec Metz

Publicité Lire la suite

Metz (AFP)

Avec le probable départ d'Habib Diallo d'ici à la fin du mercato, Ibrahima Niane a la lourde tâche de succéder au meilleur buteur du FC Metz. Le club lui fait confiance et son récent doublé en L1 est bon signe avant d'affronter Marseille samedi (17h00).

Ses partenaires ont tous salué la performance décisive de l'avant-centre sénégalais (21 ans) contre Reims (2-1) dimanche dernier, qui a lancé sa saison et levé une partie des doutes sur sa capacité à succéder à Diallo.

"On sait qu'+Ibra+ travaille dur à l'entraînement. On sait aussi que ça a été compliqué pour lui lors des matches précédents parce qu'il n'a pas trouvé le chemin des filets. On a besoin d'un attaquant en pleine confiance et je sais qu'il va encore nous marquer des buts !", s'est réjoui le gardien Alexandre Oukidja.

"Il avait essuyé pas mal de critiques après les trois premiers matches. Je sais qu'il est capable de marquer beaucoup de buts", a ajouté le milieu offensif Farid Boulaya.

Les interrogations autour de l'attaque messine n'ont en effet pas cessé depuis la reprise de l'entraînement fin juin, notamment avec le départ annoncé du buteur maison Habib Diallo (24 buts en L2 en 2018-2019, 12 en L1 à l'issue de la dernière saison, tronquée par la pandémie de coronavirus).

L'international sénégalais de 25 ans dispose d'un bon de sortie avant la clôture du marché des transferts le 5 octobre, si tout le monde, joueur et club, y trouve son compte. Mais comment se relever du départ d'un joueur aussi décisif dans la surface adverse ?

- "Persuadé qu'il va y arriver" -

La réponse de l'entraîneur Vincent Hognon a été invariablement la même: Ibrahima Niane a toute la confiance du technicien, du club et de ses coéquipiers. Le jeune Sénégalais de 21 ans est arrivé sur les bords de la Moselle en juin 2017 en provenance de Génération football, la filiale du FC Metz basée à Dakar.

Il a grandi à l'ombre de Diallo, son "grand frère" comme il l'appelle, et doit pouvoir lui succéder. Olivier Perrin, l'actuel directeur général des structures de formation du FC Metz et ancien manager général de l'Académie Génération foot à Dakar, l'avait d’ailleurs annoncé à l'arrivée de Niane en Moselle.

Même s'il a connu quelques difficultés en début de saison, Niane s'était affirmé par le passé comme un bon finisseur avec 3 buts la saison dernière et 10 en L2 la précédente.

Physiquement, l'attaquant s'est également bien étoffé depuis son arrivée à Metz.

Il reste maintenant au natif de M'Bour, cité balnéaire située à 80 kilomètres au sud de Dakar, à confirmer les attentes placées en lui.

"Ce n'est qu’un match. On n'en est qu'à la quatrième journée. Il est trop tôt pour faire des bilans", a prévenu Vincent Hognon.

"Mais il a déjà réalisé des matches intéressants la saison dernière. Il n'y a donc aucune raison qu'il n'arrive pas à en faire. Après, pour lui, ce sera sur la durée, la continuité. Nous on est persuadé qu'il va y arriver", conclut-il.

© 2020 AFP