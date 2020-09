Boxe: le Ghanéen Micah échoue dans sa conquête mondiale contre Casimero

Le Ghanéen Duke Micah ne rejoint pas le Congolais Ilunga Makabu (lourds-légers, WBC) et le Sud-Africain Moruti Mthalane (mouches, IBF) parmi les actuels champions du monde de boxe. Le challenger défiait le champion du monde des poids coqs WBO, John Riel Casimero, samedi 26 septembre à Uncasville, dans le Connecticut. Et le tenant du titre philippin a vite pris le dessus sur Micah. Au deuxième round, Casimero l'a envoyé au tapis d'un gros crochet du gauche à la tempe. Groggy, titubant, Duke a réussi à tenir difficilement jusqu'à la fin de la reprise. Mais au troisième round, le champion du monde a maintenu la pression. Et quand Micah Duke a reçu deux uppercuts consécutifs, l'arbitre Steve Willis, constatant les dégâts chez le challenger, a estimé qu'il valait mieux interrompre le combat.