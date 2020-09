NBA: un immense LeBron James envoie les Lakers en finale, dix ans après

LeBron James a été extraordinaire avec les Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets, le 26 septembre 2020. Mark J. Terrill/AP Photo

Texte par :

Les Los Angeles Lakers sont en finale du championnat de NBA après leur dernière victoire, samedi 26 septembre, face aux Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest. Les Angelinos menaient 3-1 dans cette série avant de disputer leur cinquième match en Floride. Et la dernière victoire dont ils avaient besoin porte la griffe de LeBron James. L'icône du basket, qui fêtera ses 36 ans en décembre, a été époustouflant en signant un triple-double (trois lignes de statistiques à deux chiffres : 38 points, 16 rebonds et 10 passes décisives). Il a grandement participé à la victoire de sa franchise (117-107, 4-1 sur la série). C'est la première fois depuis 2010, et l'époque du regretté Kobe Bryant, que les Lakers joueront une finale NBA. Ce sera face au Miami Heat ou face aux Boston Celtics, qui s'affrontent en finale de la conférence Est (le Heat mène 3-2).