MotoGP: Fabio Quartararo, futur roi de France de la discipline?

Le Français Fabio Quartararo a remporté dimanche 27 septembre le Grand Prix moto de Catalogne et repris la tête du championnat du monde MotoGP. Le 11 octobre prochain, la nouvelle pépite de la moto française sera sur le circuit Bugatti au Mans, dans son pays natal, à la recherche d’une quatrième victoire.

Roi de la catégorie reine. Fabio Quartararo peut en rêver désormais. Dimanche, le jeune prodige a remporté le MotoGP de Catalogne et repris la tête du championnat du monde devant l'Espagnol Joan Mir. Pour la troisième fois de la saison, un Français monte sur la plus haute marche du podium, du jamais vu. Quartararo, de l’équipe Yamaha, possède désormais huit points d'avance sur Mir alors qu'il reste six épreuves à disputer.

Premier pilote français à s’imposer en MotoGP depuis 1999

Vainqueur du Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Jerez en juillet dernier lors de la manche d’ouverture d’une saison au calendrier bouleversé par la crise du coronavirus, Fabio Quartararo était devenu le premier pilote français à s’imposer en MotoGP depuis Régis Laconi, en 1999.

Une traversée du désert interminable qui s’est arrêtée dans la chaleur andalouse après vingt et une années d’attente, qui plus est son âge. L’héritier récidive quelques jours plus tard et devient le premier tricolore de l’histoire à s’imposer deux fois en MotoGP. Du jamais vu.

En 2019, pour son baptême en MotoGP, le Niçois avait décroché six pole positions, cinq deuxièmes places en course, et était sacré meilleur débutant de MotoGP de l’année. « Au début de la saison, on m’a dit que je ne méritais pas ma place en MotoGP, que c’était beaucoup trop tôt, témoignait le pilote dans les colonnes du Monde. J’ai préféré ne rien dire et me concentrer sur mes courses, en espérant, un jour, prouver le contraire. » « Sa saison a été fabuleuse, il a dépassé tous les espoirs qu’on avait placés en lui », commentait Jacques Bolle, le président de la Fédération française de motocyclisme.

Adoubé par Marc Marquez

L'an dernier, « El Diablo », comme il est surnommé, avait su rivaliser avec Marc Marquez et ses huit titres de champion du monde. « Fabio est le plus jeune pilote du plateau et, selon moi, c’est un des plus rapides, tout particulièrement aux essais et en qualifications. Je suis convaincu qu’avec plus d’expérience il sera également régulier. Mais je crois que, dès maintenant, il sera un sérieux adversaire et il va gagner quelques courses », concèdait l’Espagnol avant le début de saison. Aujourd'hui, Fabio Quartararo a sa place dans la cour des grands, comme prétendant à la couronne d'un royaume enchanté.

« On attendait cela depuis ses début en MotoGP l’année dernière. Il assume son rôle avec ses trois victoires. Son talent naturel est assez phénoménale. C’est un bosseur qui fait attention à tout, il a juste un peu tendance à s’agacer quand ça va mal. Mais nous avons là un gamin doué, une pépite, qui peut arriver au sommet de la pyramide », nous explique avec engouement Michel Turco, journaliste spécialisé pour L’Équipe et Moto Revue.

Fabio Quartararo lors du Grand Prix de Catalogne, le 27 septembre 2020. LLUIS GENE / AFP

À 3 ans sur un vélo, à 4 ans sur une moto

Il faut dire que la nouvelle vedette du circuit avait déjà les armes. Fabio Quartararo s’était révélé en remportant le championnat d’Espagne de vitesse en Moto3 (250 cm3) en 2013 et 2014, compétition équivalente à un championnat du monde junior.

Même s’il ne confirme pas rapidement, deux podiums en catégorie Moto3 en deux ans, puis deux podiums en Moto2 (750 cm3), dont une victoire au Grand Prix de Catalogne en 2018, mais aucun autre titre en fin de saison, son entourage est persuadé qu’il a du potentiel. « Dès 15 ans, il a tout explosé. À 16-17 ans, il n’a plus rien fait. À 18-19 ans, il a repris du niveau et, à 20 ans, cela explose à nouveau de folie », dit même Johan Zarco, l’autre Français du circuit.

Fabio Quartararo, - qui s’est attaché les services d’un psychologue du sport en 2018 pour faire évoluer son approche de la pression -, est issu d’une tribu dingue de deux roues. Le père, pilote amateur, lui donne le goût de la moto dès le plus jeune âge. « À 3 ans, lorsqu’il a eu son premier vélo, il a fallu lui retirer les petites roues dès le premier jour. Et à 4 ans, lorsqu’il a débuté la compétition à moto, il ne supportait pas de finir deuxième », se souvient sa mère dans les colonnes du Figaro.

Si aucun tricolore n’a jamais décroché la couronne mondiale, ni fait mieux que la troisième place au classement final du championnat, Quartararo arrivera en leader du championnat de MotoGP sur le circuit Bugatti au Mans, le 11 octobre. Le jeune homme peut songer à faire retentir La Marseillaise une quatrième fois. Et surtout continuer la course à la couronne mondiale.

