Roland-Garros: atterrissage contrôlé pour Thiem contre Cilic

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le N.3 mondial Dominic Thiem n'est pas tombé dans le piège du Croate Marin Cilic (40e) qu'il a dominé en trois sets 6-4, 6-3, 6-3 au premier tour de Roland-Garros lundi pour ses retrouvailles avec le circuit deux semaines après son sacre à l'US Open.

On avait quitté Thiem à bout de nerfs après une finale crispante face à Alexander Zverev à New York mi-septembre.

Quinze jours plus tard seulement, le double finaliste sortant de Roland-Garros a rapidement pris ses marques sur terre battue et enchaîné avec solidité sous le toit du court Central. Il n'avait pourtant pas été gâté au tirage en héritant d'un autre lauréat en Grand Chelem avec Cilic (US Open 2014).

Globalement solide, l'Autrichien s'est montré de plus en plus percutant au fil du match. Dans le troisième set, il a rapidement comblé un break de retard et remporté cinq jeux de suite (de 0-2 à 5-2) avant de s'imposer en à peine plus de deux heures.

"Deux semaines entre deux Grand Chelem, c'est très court, mais j'adore ce tournoi, c'est mon Grand Chelem préféré, et je voulais vraiment bien m'y préparer", a déclaré Thiem.

"Je suis très content de mon premier tour", s'est-il félicité en évoquant à la fois la transition entre dur et ocre, les conditions fraîches et le fait d'être opposé à un ancien vainqueur en Grand Chelem.

A contre-courant de la plupart des joueurs, Thiem "adore jouer quand il fait dix, quinze degrés". "Ca me rappelle mes tournois juniors en Autriche, j'aime bien quand le court n'est pas trop rapide et que j'ai du temps en fond de court", a-t-il expliqué.

Thiem affrontera l'Américain Jack Sock au tour suivant.

© 2020 AFP